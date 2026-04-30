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Juicio al emperador del blanqueo de dinero: Gao Ping y otros 100 acusados se sientan en el banquillo

El contexto Hay que echar la vista atrás 13 años para recordar cómo la Policía desmanteló una supuesta mafia de blanqueo de capitales que estaba liderada por un conocido empresario y marchante de arte chino. Ese es Gao Ping. La policía sacó en el registro carros de la compra llenos de fajos de billetes.

Gao Ping, supuesto líder de la trama china de blanqueo de capitales

Son casi cien acusados en este juicio, pero aun así, se han presentado más personas de las citadas y eso ha obligado a anular la vista. Así ha arrancado este jueves el juicio de la Operación Emperador, con Gao Ping a la cabeza. Hay que echar la vista atrás más de una década para recordar cómo la Policía desmanteló una supuesta mafia de blanqueo de capitales que estaba liderada por un conocido empresario y marchante de arte chino.

Ahora, 13 años después, todavía resuenan las imágenes de los agentes trasladando carros de la compra llenos de fajos de billetes. Todo, después de que la Policía irrumpiera en el madrileño polígono de Cobo Calleja y destapara uno de los mayores casos de blanqueo de dinero de nuestro país.

Este jueves ha comenzado este macrojuicio con casi 100 acusados. Muchos ya han llegado a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción. Pero Gao Ping no lo ha hecho, y eso que es el presunto cabecilla de la red criminal. Un empresario chino que presumía de su negocio en televisión, pero que, por detrás, se dedicaba a ablanquear millones y millones de euros. Así lo cree la Fiscalía.

Según la investigación, una parte la blanqueaba llevándola hasta China usando correos humanos. La otra la limpiaba a través de karaokes, restaurantes y bazares. Pero la cantidad que movía era tan grande que tuvo que recurrir a empresarios y personalidades españolas, como por ejemplo Nacho Vidal, que ha acudido este jueves a la vista del juicio.

Para él piden 11 años de cárcel y una multa de 50 millones de euros por organización criminal, blanqueo y falsedad documental. Gao Ping se enfrenta a 43 años por ser el cabecilla de esta red dedicada al blanqueo y al fraude fiscal.

Y es que, durante los registros, llegaron a encontrar 8 millones de euros en efectivo.

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