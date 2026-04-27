GP de Miami de F1 2026: horarios y dónde ver entrenamientos, clasificación, sprint y carrera

Este domingo 3 de mayo, los pilotos de la parrilla regresan al trazado después de un mes sin competición por el conflicto de Oriente Medio. A las 22:00 hora española, comienza la carrera en Miami.

La Fórmula 1 vuelve este fin de semana después de un parón excepcional de un mes. El conflicto de Oriente Medio obligó a principios del mes de marzo a cancelar los GP de Bahréin y Arabia Saudí, previstos para el mes de abril, dejando a sus aficionados un mes sin competición.

Pese a ello, el 'Grand Prix' regresa este domingo 3 de mayo con el GP de Miami. Una carrera marcada por las negociaciones entre la FIA y los pilotos de la parrilla para modificar el reglamento. La gestión de energía en las unidades de potencia será diferente esta vez, gracias a las exigencias de los corredores.

Este viernes 1 de mayo, está previsto que se realicen los Entrenamientos Libres 1 sobre las 18:00 hora española, seguidos de la Clasificación a la carrera sprint a las 22:30 horas.

Durante la jornada del sábado 2 de mayo, los pilotos disputarán la carrera sprint a 19 vueltas a las 18:00 hora española, con el propósito de obtener unos puntos extras en la clasificación. Después, a las 22:00 horas, volverán al trazado del Autódromo Internacional de Miami para correr la clasificación.

Por último, el domingo, día de la carrera, dará comienzo a las 22:00 hora española el GP de Miami. Una carrera de 57 vueltas, donde los pilotos pelearán por el primer puesto.

Horario y dónde ver en TV

El GP de Miami disputado en el Autódromo Internacional de Miami, al igual que los entrenamientos libres, la clasificación y la carrera sprint, podrá verse en directo a través de 'DAZN'. Toda la información y actualidad sobre los entrenamientos, la clasificación, los pilotos españoles y la carrera se podrá seguir a través de la web de laSexta.