"No me gustó lo que hizo": Oliver Bearman culpa a Franco Colapinto de su terrible accidente en Japón

"No me gustó lo que hizo": la réplica de Oliver Bearman a su terrible accidente con Franco Colapinto

El piloto británico ha culpado directamente al de Alpine de provocar su accidente en Suzuka al no respetar "las diferencias de velocidad" acordadas por los pilotos.

La Fórmula 1 continúa investigando el accidente de Oliver Bearman en el GP de Japón. Una maniobra de Franco Colapinto a la entrada de una recta en el Circuito de Suzuka provocó que el piloto de Haas perdiese el control de su monoplaza y se estrellase contra la barrera.

Por suerte, Bearman no sufrió daños, más allá del impacto, y pudo salir por su propio pie del trazado. Pese a que no se tuvo que lamentar una tragedia, el accidente todavía está siendo analizado y estudiado por la FIA de cara a prevenir una situación similar en las próximas carreras.

En el vídeo publicado por la F1 en redes sociales, se aprecia cómo el piloto argentino desplazó levemente su coche hacia la izquierda, obligando al británico a girar el volante de forma brusca.

Durante los días posteriores, Bearman no ha hablado públicamente del siniestro. Sin embargo, en una entrevista para el podcast 'Up to Speed', Oliver ha cargado duramente contra Colapinto, acusándole de provocar dicho accidente. "Me vio venir y se movió. No me gustó lo que hizo", asegura el de Haas.

"Todos los pilotos dijimos: tenemos que respetarnos un poco más, defender nuestra posición un poco antes, porque las diferencias de velocidad son mucho mayores que nunca en nuestro deporte. Y luego, dos días después, sucede esto, lo cual para mí es inaceptable", añadió Bearman, culpando a Franco de no respetar el acuerdo entre pilotos.

Por último, el británico ha reiterado la necesidad de tratar este asunto entre los pilotos y "hacer algunos ajustes con la FIA". "Tenemos que solucionar estas cosas entre los pilotos, tener un poco más de respeto entre nosotros, porque realmente no me gustó lo que hizo. Me alegra estar bien y estoy feliz de estar completamente bien, con muchas ganas de ir a Miami", concluyó.