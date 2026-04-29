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Premio Princesa de Asturias

La cantante y escritora Patti Smith, Premio Princesa de Asturias de las Artes 2026

Los detalles La cantante ha firmado a lo largo de sus más de cinco décadas de trayectoria profesional títulos tan conocidos como 'Because the night', coescrito con Bruce Springsteen, o 'People have the power'.

Imagen de archivo de la cantante Patti Smith.Imagen de archivo de la cantante Patti Smith.Europa Press
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La artista, cantante, compositora, escritora y activista estadounidense Patti Smith, considerada 'la madrina del punk', ha sido galardonada con el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2026.

Patricia 'Patti' Lee Smith (1946, Chicago, Estados Unidos), cuyas composiciones oscilan entre lo poético y lo musical, ha firmado a lo largo de sus más de cinco décadas de trayectoria profesional títulos tan conocidos como 'Because the night', coescrito con Bruce Springsteen, o 'People have the power'.

Admiradora del simbolismo poético de Rimbaud y Bob Dylan y apasionada de Lorca, ha triunfado a lo largo de su laureada carrera con numerosos éxitos interpretados con una voz rota y una música con la energía de las bandas 'garage' de rock de finales de los sesenta.

Autora de varios poemarios y artista visual, Smith -Medalla de Oro de Bellas Artes 2019 del Ministerio de Cultura- saltó a la fama con su álbum debut 'Horses' (1975), con el que propuso un punto de vista feminista e intelectual a la música punk y se convirtió en una de las artistas más influyentes de la música rock.

El Premio Princesa de Asturias de las Artes, que el año pasado recayó en la fotógrafa mexicana Graciela Iturbide, está destinado a distinguir "la labor de creación, cultivo y perfeccionamiento de la arquitectura, la cinematografía, la danza, la escultura, la fotografía, la música, la pintura, el teatro y otras manifestaciones artísticas".

El de las Artes es el primero de los ocho galardones internacionales que convoca anualmente la Fundación Princesa de Asturias. A este premio optaban 55 candidaturas de 30 nacionalidades.

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