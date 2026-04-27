Así van las encuestas y sondeos para las elecciones de Andalucía de 2026

El PSOE🌹 andaluz retiene al 77,4% de los que le votaron en 2022 La mayor parte de los andaluces que en 2022 votaron al PSOE volverán a escoger la papeleta socialista, aunque la fidelidad entre los votantes de este partido es menor que la del votante popular. Según la encuesta de SigmaDos publicada este fin de semana, el 77,4% de los votantes que hace cuatro años escogieron al PSOE volverán a hacerlo en estas elecciones, que se celebran el 17 de mayo. Los datos de transferencia del voto de este sondeo muestran, además, que el resto de votantes se distribuirán de la siguiente manera: El 5,2% de los que votaron al PSOE votarán al PP

de los que votaron al PSOE votarán al El 2,4% de los electores socialistas en 2022 elegirán a Vox

de los electores socialistas en 2022 elegirán a El 4,3% de los que eligieron al PSOE hace cuatro años votarán a Por Andalucía

de los que eligieron al PSOE hace cuatro años votarán a El 4,8% de los que optaron por la papeleta socialista lo harán ahora por la de Adelante Andalucía A todos estos se suman un 5,4% de indecisos, que aun habiendo votado al PSOE hace cuatro años todavía no tienen claro en qué dirección irá su voto en estas elecciones. Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

Elecciones en Andalucía 2026 | 🔀Transferencia de voto Según la encuesta de SigmaDos, publicada por El Mundo este fin de semana, parte del éxito que adelantan las encuestas para Juanma Moreno se explica en la transferencia de voto: mientras la formación popular retiene a casi el 90% de sus votantes, se hace con el apoyo del 15,4% de los que en las pasadas elecciones, en 2022, votaron a Vox, además de casi el 16% de los que votaron a otras formaciones que no forman parte del Parlamento. Estos son los electores que votarían al PP, separados por el partido al que votaron en los pasados comicios: PP → 87,1%

→ 87,1% PSOE → 5,2%

→ 5,2% Otros → 15,8% Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

[📊SigmaDos] Encuestas de Andalucía: PP y Vox suben ligeramente y Adelante Andalucía crece 1,5 puntos El Partido Popular (PP) y Vox son los dos partidos que mejorarían ligeramente sus resultados de cara a las elecciones en Andalucía, que se celebran el 17 de mayo. La formación que lidera Juanma Moreno y con la que aspira a revalidar el cargo de presidente de la Junta mejoraría en algo más de medio punto, mientras que los de Vox, ahora liderados por el gaditano Manuel Gavira sumarían cerca de 0,8 puntos al resultado obtenido en 2022, según la última encuesta de SigmaDos publicada este sábado. Otro partido que mejoraría sus resultados sería Adelante Andalucía, que ganaría cerca de dos puntos, pasando del 4,58 cosechado hace cuatro años a un 6,3% de las papeletas, mientras que Por Andalucía, en el que en 2026 se ha integrado Podemos, también mejoraría cerca de un punto, alcanzando el 8,7% de los votos. El único que rebajaría su resultado sería el PSOE, aunque también de forma leve: del 24,09% que obtuvo en las últimas elecciones, pasaría a un 23,5%, algo más de medio punto por debajo. Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo