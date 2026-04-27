Juicio del caso Kitchen, en directo | Declaran Soraya Sáenz de Santamaría, Javier Arenas y Willy Bárcenas en el inicio de la cuarta semana del juicio

Sáenz de Santamaría, señalada por Villarejo También se someterá a las preguntas de los letrados Sáenz de Santamaría, a quien el acusado José Manuel Villarejo ha apuntado en sus declaraciones públicas al atribuir al CNI -que estuvo adscrito al Ministerio de la Presidencia- la investigación en su contra, el caso Tándem, del que Kitchen es una pieza separada. Sáenz de Santamaría, número dos del Ejecutivo de Rajoy entre 2011 y 2018, negó la existencia de una "policía patriótica" en la comisión del Congreso sobre la supuesta trama parapolicial para dañar a políticos independentistas catalanes, la conocida como Operación Cataluña. Compartir en X

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Arenas, el primero en declarar Javier Arenas será el primero en declarar, a quien Bárcenas apuntó al sostener, en su declaración como testigo, que había tenido en su poder una grabación de un encuentro con este senador, a quien dijo haber hablado en un restaurante de Sevilla sobre "ingresos extracontables del PP" y de "quién cobraba del partido". Según Bárcenas, esa grabación estaba guardada en un lápiz de memoria y en la nube, como el supuesto audio en el que se escucharía a Rajoy triturar una fotocopia de la contabilidad en B del partido, cuya veracidad negó de forma taxativa el exlíder del PP. Compartir en X

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