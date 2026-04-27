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Juicio del caso Kitchen, en directo | Declaran Soraya Sáenz de Santamaría, Javier Arenas y Willy Bárcenas en el inicio de la cuarta semana del juicio
La Audiencia Nacional retoma el juicio de la trama Kitchen con la declaración como testigos de los exdirigentes del PP Javier Arenas y Soraya Sáenz de Santamaría y del hijo de Bárcenas, Guillermo, cantante del grupo Taburete.
Sáenz de Santamaría, señalada por Villarejo
También se someterá a las preguntas de los letrados Sáenz de Santamaría, a quien el acusado José Manuel Villarejo ha apuntado en sus declaraciones públicas al atribuir al CNI -que estuvo adscrito al Ministerio de la Presidencia- la investigación en su contra, el caso Tándem, del que Kitchen es una pieza separada. Sáenz de Santamaría, número dos del Ejecutivo de Rajoy entre 2011 y 2018, negó la existencia de una "policía patriótica" en la comisión del Congreso sobre la supuesta trama parapolicial para dañar a políticos independentistas catalanes, la conocida como Operación Cataluña.
Arenas, el primero en declarar
Javier Arenas será el primero en declarar, a quien Bárcenas apuntó al sostener, en su declaración como testigo, que había tenido en su poder una grabación de un encuentro con este senador, a quien dijo haber hablado en un restaurante de Sevilla sobre "ingresos extracontables del PP" y de "quién cobraba del partido". Según Bárcenas, esa grabación estaba guardada en un lápiz de memoria y en la nube, como el supuesto audio en el que se escucharía a Rajoy triturar una fotocopia de la contabilidad en B del partido, cuya veracidad negó de forma taxativa el exlíder del PP.
Javier Arenas, Sáenz de Santamaría y el hijo de Bárcenas declaran hoy
La Audiencia Nacional retoma el juicio de la trama Kitchen, que modera su intensidad tras la declaración del extesorero Luis Bárcenas y del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, y tiene como testigos este lunes a los exdirigentes del PP Javier Arenas y Soraya Sáenz de Santamaría y del hijo de Bárcenas, Guillermo, cantante del grupo Taburete. El juicio que se sigue en la Audiencia Nacional contra la cúpula de Interior del primer Gobierno de Rajoy, incluido el exministro Jorge Fernández Díaz, se acerca a su ecuador, con nuevos interrogatorios acerca de la presunta operación orquestada entre 2013 y 2015 para sustraer documentación al extesorero Luis Bárcenas que pudiera resultar comprometedora para el PP, cuando se investigaban Gürtel y la caja B.