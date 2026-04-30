El Gran Premio de Miami, ¿en peligro?: el clima amenaza a la Fórmula 1

El 'Gran Circo' afronta un nuevo obstáculo en su normal desarrollo y después de la cancelación de dos pruebas por la Guerra de Irán, ahora se enfrenta a unas condiciones meteorológicas adversas en Miami.

El regreso de la Fórmula 1 está previsto para este fin de semana. Sin embargo, la celebración de la quinta edición del Gran Premio de Miami podría correr peligro según las predicciones meteorológicas. Lo que ha provocado que el foco de la competición se desvíe en los últimos días hacia la evolución del clima.

Según los pronósticos para el estado de Florida, habría un 90% de posibilidades de lluvia durante el fin de semana y posibilidad de tormenta eléctrica, con unas previsiones especialmente preocupantes para el domingo.

Cabe recordar que en Estados Unidos la normativa obliga a cancelar cualquier evento de estas dimensiones si cayera un rayo en un radio de 13 kilómetros, como se ha visto en el pasado en otros deportes.

Las precipitaciones podrían afectar gravemente al normal desarrollo de las pruebas, tanto sobre la pista como en la logística del evento. No obstante, no es seguro que la prueba termine cancelándose y las predicciones son muy cambiantes en esa zona del mundo. Se han vivido situaciones similares en ediciones pasadas en Miami pero finalmente nunca ha acabado suspendiéndose.

Por el momento, tanto equipos como pilotos continúan su habitual preparación para el gran premio, después de un parón en el que han aprovechado para introducir grandes mejoras en la mayoría de los monoplazas.

Una prueba que puede ser vital también para definir el primer ADUO de la historia de la competición y que será clave para que muchos de los corredores de la parrilla definan sus expectativas para las próximas citas de la F1.