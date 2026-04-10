La FIA anuncia modificaciones en el reglamento de la F1 pese a ofrecer "carreras apasionantes"

De la F1 al Mario Kart: la cómica comparación de dos pilotos sobre el nuevo reglamento

La organización señala qué días se reunirá con los expertos técnicos de los equipos y los fabricantes de unidades de potencia para debatir qué modificaciones aplicar para el resto de la temporada.

El nuevo reglamento de la Fórmula 1 va a ser modificado. Así lo ha anunciado este viernes la FIA mediante un comunicado oficial en el que revela que los próximos días 15 y 20 de abril se reunirán para abordar las quejas y el rendimiento de la competición.

Tanto la FIA como los expertos técnicos de los equipos y los fabricantes de unidades de potencia se han reunido con el propósito de revisar el reglamento y ahondar en la problemática surgida en torno a la gestión de energía de los monoplazas.

"La reunión de hoy, entre la FIA y expertos técnicos de los equipos y los fabricantes de unidades de potencia, ha abordado una amplia gama de temas como parte de la evolución natural del reglamento técnico y deportivo de la F1 para 2026", señala el comunicado, antes de anunciar las futuras reuniones previas al GP de Miami.

"Se acordó de manera general que, aunque las pruebas celebradas hasta la fecha han ofrecido carreras emocionantes, existe el compromiso de realizar ajustes en algunos aspectos del reglamento en el ámbito de la gestión de la energía. Se mantuvo un diálogo constructivo sobre temas difíciles, especialmente teniendo en cuenta la naturaleza competitiva de las partes implicadas", añade.

Las fechas ya señaladas anteriormente servirán para debatir acerca de los cambios "necesarios para facilitar las modificaciones técnicas". De cara al día 20, se celebrará una cumbre con los representantes de todas las partes interesadas para decidir cuáles son las opciones más favorables para ratificar de cara al resto del calendario.

Por último, la FIA ha destacado que ya se están debatiendo dichos cambios en el reglamento, y que en caso de presentar alguna de ellas, deberá ser aprobada por el Consejo Mundial del Motor (WMSC). "Cualquier cambio estará sujeto al proceso de aprobación del WMSC", concluye el comunicado.