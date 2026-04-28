Por qué el 30 de abril es el mejor día para prepararse para el eclipse solar de agosto

Toda España se prepara para un evento astronómico uno: un eclipse solar visible en gran parte de España. El secretario de Estado de Ciencia explica cómo prepararse para este acontecimiento.

Mirar al cielo es algo al alcance de cualquiera, pero disfrutar de un gran acontecimiento astronómico no lo es siempre. Este verano, en pleno mes de agosto, muy cerca del pico de la lluvia de estrellas más famosa —la de las Perseidas—, tiene lugar el primer eclipse solar visible en España en más de un siglo. Precisamente por ser tan especial, los precios de los alquileres turísticos se han disparado en algunas de las mejores zonas para disfrutarlo, como A Coruña, Oviedo, Bilbao, León o Zaragoza.

A principios de año, a falta de ocho meses para el eclipse, las reservas de hoteles en A Coruña estaban disparadas, un 40% más de lo habitual. En otras regiones, como en municipios de Asturias y Castilla y León, se han llegado a triplicar los precios habituales de temporada alta. Y es que aunque todavía quede tiempo, la gente ya está preparada para este acontecimiento que si bien no dejará España a oscuras durante 6 minutos, como se ha venido diciendo —eso lo hará el eclipse solar de agosto de 2027—, sí será visible desde gran parte de la península.

Para este eclipse, España está situada al final de la franja de totalidad, por lo que, tal y como señalan desde el Instituto Geográfico Nacional (ING), sucederá cuando el Sol se esté poniendo muy cerca del horizonte. "Ello obligará a observar el eclipse desde un lugar con buena visibilidad hacia el oeste. Al suceder en verano, las probabilidades de tener un cielo despejado son altas en una gran parte del país", aseguran.

Pero el secretario de Estado de Ciencia, Juan Cruz Cigudosa, ha ido un poco más allá y ha dado algún truco para prepararse de cara al gran eclipse: "El 30 de abril es el ensayo general del eclipse total del 12 de agosto", ha señalado. ¿Por qué? Porque el sol estará "a la misma altura" y recorrerá "el mismo camino" que lo hará el sol el día 12 de agosto.

Así, si miras al cielo ese día, sobre las 20:30h de la tarde, puedes comprobar cómo verás el eclipse de agosto. "Si ves el sol, podrás ver el eclipse sin salir de tu calle en tu pueblo o ciudad". Para verlo, recuerda que debes usar unas gafas homologadas con el fin de no dañarse la vista. Ahora bien, si no tienes unas gafas a mano, también puedes disfrutar del eclipse, con algún que otro pequeño experimento:

Proyectar el eclipse con una cartulina

Proyectar el eclipse con una espumadera

Proyectar el eclipse con un espejo

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