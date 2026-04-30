Un rayo de esperanza para Alonso: Aston Martin confirma mejoras de fiabilidad y peso en Miami

El equipo británico introduce los primeros cambios en la cuarta cita de la temporada, para intentar ser competitivos con el resto de los rivales de la zona media-baja.

El inicio de temporada de Aston Martin ha sido de auténtica pesadilla. El equipo británico no ha comenzado con buen pie su asociación con Honda, después de que la marca nipona haya fabricado un motor con infinidad de problemas, y con unas vibraciones que incluso ponían en riesgo la salud de Fernando Alonso y Lance Stroll.

Aunque en Silverstone y Sakura (donde está ubicada la fábrica de Honda) tenían marcado en rojo el próximo GP de Miami. En los planes de los japoneses y británicos estaba solucionar estos problemas tan graves para la cuarta cita de la temporada, e introducir mejoras en cuanto a la fiabilidad y peso. Algo que parece que han conseguido.

Mike Krack, responsable en pista de Aston Martin, ha hablado sobre estas evoluciones: “Dejamos un coche en Sakura después de la carrera (de Japón) para seguir trabajando en los problemas que tenemos, y venimos aquí con un paquete de medidas para mejorar nuestra fiabilidad".

“Hay cambios en el coche, hemos trabajado en la fiabilidad pero también en el peso del coche y la facilidad para pilotarlo, que era otro aspecto grande. Hemos trabajado en un amplio paquete para reducir las vibraciones desde la base pero también para mitigarlas en todos los sistemas”, dijo Krack, según recoge 'AS'.

Aunque desde el equipo británico saben que estos cambios no supondrán una gran mejora de rendimiento. "Es muy difícil recortar con la temporada en marcha, es una carrera de desarrollos. Somos competitivos y no queremos estar al fondo de la parrilla. Queremos mejorar pero también debemos ser realistas. Tenemos dos pilotos experimentados que no deben estar al fondo de la parrilla y hay mucha frustración que debemos gestionar”, concluyó el luxemburgués.