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Declara ante el Supremo

Koldo García asegura haber trasladado la oferta de la empresa de Aldama a Transportes, pero descarta haber tenido poder de decisión

¿Qué ha dicho? El exasesor de Ábalos ha declarado ante el Tribunal Supremo no haber tenido "nada" que ver en la compra de mascarillas durante la pandemia y asegura que "todos los ministerios" le llamaban para saber "dónde se podía sacar material sanitario".

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El exasesor de José Luis Ábalos como ministro de Transportes, Koldo García, ha declarado este jueves en el Tribunal Supremo durante el juicio por la compra de mascarillas durante la pandemia de coronavirus, una compra en la que él no decidió "nada", según ha defendido ante el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón. Koldo ha contado que "todos los ministerios" le llamaban para ver "dónde se podía sacar material sanitario".

"Yo lo que hice es hacer todo por buscar material. No recuerdo por qué se produjo ese cambio. Si hubiese conseguido 20 millones hubiera dicho que las traigan. Todos los ministerios me estaban llamando para ver dónde se podía sacar material sanitario", ha asegurado Koldo García, que ha insistido en que "lo único que le preocupaba al ministro (Ábalos) era conseguir mascarillas".

Koldo ha llegado a decir que él llamó "hasta a la embajada de China" para conseguir mascarillas. "La burocracia nos comía", ha añadido, hablando de la dificultad que había con los espacios aéreos de los países. Eso sí, ha dejado claro que él no decidía nada, sino que se limitaba a conseguir esas ofertas.

"Yo no decido nada. Tenía ofertas encima de la mesa y pasaba todas esas propuestas a los técnicos, a los responsables de allí, porque yo no tengo esa capacidad de poder saber cuál es lo mejor", ha detallado. Koldo ha subrayado que "no se pagaba un duro si no se recibía el material" y que "medio mundo sabía", incluida Soluciones de Gestión, que "los gobiernos, las comunidades autónomas y los ministerios estaban buscando material sanitario".

"Había que traer material sanitario y es lo que hicimos todos, incluido el señor Aldama", ha afirmado, negando que tuviera intervención en la orden de duplicar, de cuatro a ocho millones de unidades, la compra de mascarillas por Puertos del Estado. "Él (Ábalos) me dijo a mí: 'Vuélcate en la llegada de material sanitario, que llegue el material", ha comentado.

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