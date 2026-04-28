Malas noticias para Fernando Alonso y Aston Martin: Honda no espera "grandes avances" en Miami

Honda se sincera en Japón y expone su lamentable realidad: "No podemos mejorar el motor"

Shintaro Orihara, jefe de ingeniería y pista de Honda, ha asegurado que, pese al trabajo realizado, las contramedidas empleadas para neutralizar las vibraciones "no tendrán un impacto visible".

El parón del mes de abril, provocado por el conflicto en Oriente Medio, ha concluido, y la Fórmula 1 vuelve con el GP de Miami. Tras un mes sin carreras y marcado por las negociaciones entre los pilotos y la FIA, se esperan cambios de cara a este domingo en el Autódromo Internacional de Miami.

Sin embargo, pese al trabajo y esfuerzo que han realizado todas las escuderías de la parrilla, parece ser que Honda no tiene muchas esperanzas de ver avances. Tal y como ha comunicado Shintaro Orihara, jefe de ingeniería y de pista de Honda, las contramedidas introducidas para neutralizar las vibraciones "no tendrán un impacto visible" en el motor de Aston Martin.

"Ha sido un período largo pero intenso entre las carreras, con mucho trabajo ocurriendo en colaboración con Aston Martin F1 tanto en Japón como en el Reino Unido. El Gran Premio de Japón mostró que el trabajo va en la dirección correcta y nos ayudó a encontrar la motivación para seguir avanzando", puntualiza el jefe de los fabricantes japoneses.

Pese al empeño puesto en solucionar los contratiempos en el motor que afectaba a los monoplazas de Fernando Alonso y Lance Stroll, Orihara se ha mostrado realista acerca de la situación que atraviesan.

"Hemos logrado cierto progreso, lo que nos permite implementar más contramedidas en Miami y más adelante en la temporada. Realistamente, este progreso no tendrá un impacto visible en el rendimiento de la unidad de potencia en la pista, así que no deberíamos esperar grandes avances aquí", añade el nipón.

Aun así, destaca que el trazado de Miami les puede ayudar a "mejorar la manejabilidad del coche y optimizar la gestión de energía", debido al número de curvas de velocidad lenta y sus dos secciones largas de acelerador a fondo y varias curvas de velocidad lenta.

¿Habrá luz al final del túnel?

Los contratiempos para Aston Martin, Fernando Alonso y Honda no paran de aumentar. Las vibraciones en el AMR26 continúan siendo un quebradero de cabeza para los socios motoristas y, pese a los múltiples intentos de revertirlas durante este parón, todo apunta a que se mantendrán vigentes durante las próximas carreras.

Por el momento, desde Honda únicamente se acogen a los datos que pueden recoger de los GP corridos para buscar soluciones momentáneas hasta reducir las vibraciones de forma completa.