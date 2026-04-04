Antonelli advierte sobre el progreso de Ferrari: "Si les conceden el ADUO..."

El piloto italiano ha comentado la posibilidad de que los de Maranello obtengan el permiso de la FIA de realizar mejoras en sus coches, lo que disminuiría aún más con Mercedes.

Está siendo una temporada completamente renovada de Fórmula 1. En 2026, la competición estrena un innovador reglamento que, entre otras normativas, incluye los nuevos ADUO (Oportunidad Adicional de Desarrollo y Mejora). Estas nuevas 'oportunidades' permiten a los motoristas del 'paddock' revisar sus unidades de potencia cada seis carreras y hacer las mejoras correspondientes para garantizar la competitividad y que ningún equipo se quede atrás.

Las escuderías podrán realizar estos cambios siempre que el rendimiento de su motor sea un 2% (o más) inferior al mejor de la parrilla. Sin duda,Mercedes fija el listón, tras las excelentes sensaciones logradas por George Russell y Kimi Antonelli. El W17 ha demostrado su gran superioridad frente al resto de la parrilla y está por ver si sus inmediatos perseguidores; Ferrari, Red Bull y McLaren, obtienen su derecho al ADUO.

Sobre ello ha hablado Kimi Antonelli, muy seguro sobre la decisión que tomará la FIA con los de Maranello: "La ventaja actual de los motores puede cambiar porque a Ferrari le concederán el ADUO". Unas declaraciones a 'Sky Sports ' que mostraban al italiano precavido ante las previsibles mejoras de los monoplazas de Lewis Hamilton y Charles Leclerc.

"Se acercarán mucho más (a Mercedes), porque su coche ya es potente, así que si además pueden mejorar el motor, se acercarán aún más", detallaba el joven piloto, a la espera de la confirmación oficial de la FIA. Aunque los de Fred Vasseur ya habrían empezado a trabajar en unas mejoras que consisten en una extensión del límite presupuestario, más horas en el banco de pruebas y uno o dos 'jokers' de homologación de evoluciones.

Se espera que tras el GP de Mónaco (después de la no celebración de Bahrein y Qatar) tenga lugar el primer ADUO. Está por ver su influencia en el desarrollo de la temporada, pero sin duda luce como una gran oportunidad, no solo para Ferrari, sino para otros equipos como Aston Martin, que no logra satisfacer aún las necesidades de Fernando Alonso.