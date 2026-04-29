El exfutbolista Tato Abadía habla de las diferencias entre Madrid y Barça: "Si siempre quieres ganar de la misma manera..."

El mítico futbolista del Logroñés se enfrentó muchísimas veces a Real Madrid y Barça: "En el Madrid el fútbol es de los jugadores, ese es su ADN".

Tato Abadía es el último invitado de Josep Pedrerol en 'El Cafelito' y ha hablado de las diferencias que hay entre el Real Madrid y FC Barcelona, dos equipos a los que se enfrentó en numerosas ocasiones.

"El Barça es muy bueno pero se limita a jugar de una manera. Obvia otros recursos del fútbol. Yo creo que esa es la ventaja del Madrid, que el Barça siempre quiere ganar de una manera y eso es un problema", dice Abadía.

Asegura que el ADN del Madrid son los futbolistas: "En el Madrid el fútbol es de los jugadores. El Madrid tiene ese ADN. Los jugadores se remangan"-

"Cuando yo jugaba contra el Barça de Cruyff la pregunta era que cuándo iban a perder el balón, pero contra el Madrid la pregunta era quién nos iba a joder hoy", cuenta Tato.