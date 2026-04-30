El Congreso se abre a reformar la Constitución para blindar el aborto tras rechazar las enmiendas de PP y Vox

Los detalles La propuesta del Gobierno para blindar el aborto ha pasado el primer examen en el Congreso, aunque con críticas de los socios. Mientras, PP califica la reforma de "desacertada" y Vox dice que es para "ocultar" la "ineficacia" y "corrupción".

El Gobierno ha propuesto blindar el aborto en la Constitución, superando el primer examen en el Congreso pese a las críticas de sus socios. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, abogó por un "debate riguroso y honesto" y pidió a la oposición retirar sus enmiendas. La reforma busca añadir un apartado al artículo 43 para consagrar el derecho al aborto y garantizar su prestación en igualdad. Silvia Franco (PP) y Joaquín Robles (Vox) criticaron la reforma, considerándola un "atajo" y "propagandística". Otros grupos expresaron escepticismo, pero destacaron la necesidad de proteger los derechos de las mujeres.

La propuesta del Gobierno para blindar el aborto en la Constitución ha pasado el primer examen en el Congreso de los Diputados, aunque con críticas de los socios. Los grupos han rechazado las enmiendas del PP y Vox que pedían devolver la reforma. En concreto, han contado con 177 votos en contra (PSOE y socios) y 171 a favor (PP, Vox y UPN).

En defensa de la reforma del Ejecutivo, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha apelado al "diálogo" en su defensa para blindar el aborto en la Constitución y ha pedido un "debate riguroso y honesto".

"Y creo, honestamente, que no sería honesto hurtar al Parlamento de lo que constituye su esencia, el diálogo, el debate de ideas, la exposición de múltiples puntos de vista. Especialmente, señorías, en un momento histórico en el que el enfrentamiento se ha adueñado del espacio público y donde el exabrupto nos aleja del sentir común, del interés general, que sí es posible alcanzar con diálogo y consenso", ha asegurado.

La reforma planteada por el Ejecutivo consiste en añadir un nuevo apartado 4 al artículo 43, que reconoce el derecho a la protección de la salud, para consagrar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y obligar a los poderes públicos a garantizar su prestación en condiciones de igualdad. Redondo ha insistido en que el objetivo es evitar desigualdades territoriales y "posibles retrocesos".

También ha denunciado que algunas mujeres se ven "obligadas" a desplazarse fuera de su comunidad o incluso al extranjero -como a Bruselas- para poder interrumpir embarazos. "Ninguna mujer debería verse obligada a pasar por una situación así cuando simplemente quiere ejercer su derecho", ha subrayado.

Redondo llama a un "debate riguroso y honesto"

De la misma manera, ha dicho que "la sociedad española tiene derecho a un debate riguroso y honesto", al mismo tiempo que ha instado a la oposición a permitir la tramitación de la reforma y a retirar sus enmiendas a la totalidad.

La ministra se ha referido al PP, al que ha pedido abandonar su "incomodidad" ante este debate. "Señorías del Partido Popular, créanme, están a tiempo de volver a la senda de la defensa de los derechos de las mujeres, debatamos esta propuesta, confrontemos ideas, busquemos acuerdos. Retiren su enmienda a la totalidad, sean como lo han sido en otro tiempo, un partido de Estado", ha expuesto.

Además, Redondo ha defendido que permitir el debate parlamentario no es "un gesto partidista", sino "un acto de lealtad democrática" y ha instado a los 'populares' a "volver a la senda de la defensa de los derechos de las mujeres".

En defensa de las enmiendas a la totalidad, Silvia Franco, del PP, ha tachado la reforma de "desacertada", de "error político y jurídico" y de "un instrumento para la supervivencia política" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Nuestra Constitución es el pilar que sostiene la estabilidad. No es patrimonio de ningún partido ni está al servicio de ninguna estrategia partidista", ha afirmado.

La 'popular' ha calificado el procedimiento elegido por el Ejecutivo para llevar a cabo la reforma como un "atajo", al entender que el procedimiento "se convierte en la causa y no en la consecuencia del contenido de la reforma". "Esta reforma es el último artificio de un Gobierno acorralado por la corrupción, debilitado por los escándalos que tiene la confianza ciudadana erosionada y que además tratan ustedes de hacerlo agitando una bandera feminista que no les pertenece, porque no les pertenece", ha asegurado. Además, ha pedido al Gobierno retirar la propuesta.

Igualmente, Franco ha recalcado que el acceso a la intervención voluntaria del embarazo "está garantizado" en España y ha pedido al Gobierno que deje "de meter miedo" a las mujeres sobre esta cuestión. "Lo que ustedes traen aquí es un triple fraude. Un fraude a la Constitución, un fraude a las mujeres y un fraude a los españoles", ha añadido.

Por su parte, el portavoz de Vox, Joaquín Robles, ha calificado la reforma de "propagandística" y ha acusado al Gobierno de impulsar un "debate artificioso" con fines electorales. También ha cuestionado el procedimiento elegido para la reforma constitucional, al considerar que se busca evitar la vía agravada y ha advertido de posibles conflictos con derechos fundamentales como el derecho a la vida.

En esta misma línea, Robles ha cargado contra el Ejecutivo por, a su juicio, utilizar este debate para "ocultar su ineficacia y su escandalosa corrupción". "Si de verdad quisieran defender a las mujeres españolas, reforzarían la seguridad en las calles, impondrían penas severas, en lugar de rebajarle las condenas. Protegerían nuestras fronteras, evitarían la penetración de doctrinas que consideran inferior a la mujer, apoyarían la natalidad y castigarían con el máximo rigor penal la violencia contra las mujeres, en lugar de venir con puntos violetas e inútiles e improbables reformas de carácter imprudente, fraudulentas en su trámite y contrarias a la construcción de los derechos fundamentales", ha señalado.

En el turno en contra de las enmiendas, la socialista Cristina Narbona ha respondido al PP que "quien mete miedo a las mujeres es una presidenta del Partido Popular que les dice que abortar fuera de Madrid", en referencia a Isabel Díaz Ayuso. Además, ha pedido trabajar "juntos" para "resolver lo que tiene que ver con la libertad y con la igualdad de las mujeres".

Sumar reclama "valentía" por lo "justo"

En turno de fijación de posiciones, la diputada de Sumar Verónica Martínez ha destacado que "el derecho al aborto en España no está garantizado" y que hay "barreras", tanto administrativas, como territoriales. "Hoy lo que toca es valentía. Valentía para votar lo que sabemos que es justo. Valentía para no aceptar que otros marquen el límite de nuestros derechos", ha aseverado.

Mientras, por Junts, Pilar Calvo ha avisado al Ejecutivo que su propuesta "no tiene ningún recorrido" y que se trata de "un nuevo espectáculo electoralista", que "se ha de denunciar".

Pilar Vallugera, de ERC, ha trasladado su "apoyo absoluto" al derecho de las mujeres a su propio cuerpo, el derecho al aborto, el derecho a los derechos sexuales y reproductivos y el derecho a efectuarlo "cuando quieran". Si bien, al dirigirse al Gobierno, ha precisado que "si hay alguna intención de tirar adelante este debate, lo han encarado mal".

La portavoz de Podemos, Ione Belarra, ha explicado que el aborto "ya goza de una protección reforzada" y que, por lo tanto, no existe "un vacío que haya que rellenar". En este sentido, ha expuesto que "implica rebajar su nivel político y protección jurídica", a la vez lo que hace "más vulnerable a los posibles recortes de la derecha y de la extrema derecha".

Por parte de PNV, Maribel Vaquero, ha mostrado "dudas" sobre la reforma del Gobierno, en la que ve "oportunismo político", pero ha añadido que prevalece el "compromiso" de la formación con las mujeres.

Por BNG, Néstor Rego ha mostrado "cierto escepticismo" en relación con el efecto práctico del "teórico" blindaje constitucional del aborto.

Alberto Catalán, de UPN, ha dicho que se trata de un "debate falso", al considerar que el instrumento utilizado "no es el adecuado para conseguir el fin perseguido".

Finalmente, por Compromís, Àgueda Micó ha advertido de que cuando los derechos no están blindados se "cuestionan", se "debilitan" y, si no hay una respuesta social y política, "se arrancan".

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