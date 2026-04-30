Alonso desvela cuándo tomará la decisión sobre su renovación con Aston Martin: "Dejarlo con este sabor de boca..."

El piloto de Aston Martin dice que será en verano cuando se planteará si seguir o no en la Fórmula 1 al volante del coche verde.

Fernando Alonso ha vuelto a hablar de su futuro en la Fórmula 1. Y aunque ha manifestado que todavía no ha tomado una decisión, sí ha querido incidir en que no quiere marcharse así. No quiere marcharse en el fondo de la parrilla, con un Aston Martin AMR26 que está pasando por un inicio de temporada terrible.

En declaraciones a 'AS', Fernando habla de ello: "Todavía no he empezado a pensar sobre el futuro. He tenido conversaciones con Lawrence Stroll y el equipo, nos vimos la semana pasada en Mónaco y tuvimos una cena, pero no hablamos mucho de futuro, estamos alineados en todo y hablamos más bien del presente".

Será en verano cuando llegue la gran decisión sobre la renovación: "En algún momento de este año, alrededor del verano o justo después, sé que tengo que tomar una decisión. Todavía no he empezado a pensarlo, tengo que hablar con mi familia antes para decidir qué hacer y estoy muy tranquilo".

"Dejar el deporte con este sabor de boca no sería lo mejor. Pero estas cosas no se pueden elegir, solo Nico Rosberg lo hizo", reflexiona el bicampeón de la Fórmula 1.

Se siente encantado de haber vuelto después de su retirada de tres años: "Es muy difícil, yo estoy tranquilo y muy contento con mi carrera, con todo lo que este deporte me ha dado. Desde que volví en 2021 lo siento como un regalo, poder correr y sentirme competitivo. Quiero dejar el deporte sintiéndome rápido, no que me haya ganado todo el mundo y esté cometiendo errores. Ahora estoy a mi cien por cien y quiero dejarlo sintiéndome así".

"Si sigo compitiendo, creo que será una mejor temporada que esta porque el proyecto estará en su segundo año. Si paro, puedo competir en otras categorías", concluye el piloto asturiano en la previa del Gran Premio de Miami.