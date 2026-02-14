La alarmante confesión de Norris sobre la diferencia con Ferrari y Red Bull: "No estamos cerca"

Las pruebas de Baréin están dejando al campeón de 2025 con dudas sobre el rendimiento de McLaren el próximo año. Muy autocrítico, el británico declaraba la distancia existente con los principales competidores de la parrilla.

Lando Norris buscará en 2026 renovar el título de campeón mundial de Fórmula 1. En los test de Barcelona y Baréin, el nuevo coche desarrollado por McLaren ha dejado buenas sensaciones, aunque el Ferrari de Charles Leclerc habría dejado al número 1 de 2025 con ciertas dudas.

El británico afirmaba tras bajarse del coche que "aún hay mucho trabajo y mucho que mejorar" en Woking: "Hoy tuvimos la primera impresión de dónde estamos en términos de ritmo, al menos contra Ferrari". El piloto monegasco, compañero de Lewis Hamilton, corrió 149 vueltas en Baréin, más que cualquiera de la parrilla.

"No estamos muy cerca de ellos (Ferrari) en este momento. Ciertamente no somos malos, pero no somos lo suficientemente rápidos", declaraba Norris, muy autocrítico con el MCL40. "No hay de que preocuparse, son solo pruebas", explicaba el campeón, que también comentó la "buena unidad de potencia" de Max Verstappen, con quien compitió hasta la última carrera el pasado curso.

"Los Red Bull parecen haber hecho un muy buen trabajo, y el motor Ford parece ser muy potente. Por el momento, nos llevan una buena ventaja, necesitamos entender cómo lo logran, hay áreas que debemos mejorar", continuaba Lando en 'SkySports'.

Sin duda, 2026 será una prueba de fuego para McLaren, tras coronarse en el Mundial de Constructores el año pasado. Norris, es positivo al respecto, aunque consciente de la enorme rivalidad del 'paddock' la próxima temporada: "Sé que vamos a mejorar y vamos a dar pasos adelante, pero estoy seguro de que ellos también lo harán. Haremos todo el trabajo posible y maximizaremos nuestros esfuerzos en este momento. Pero tenemos un paso muy importante que dar para tener confianza en ganarles, eso seguro".