Hamilton reclama a la FIA que se "encargue" del 'truco' de los motores Mercedes

El británico comentaba durante las pruebas de Báhrein el rumor del "extra de potencia" que los motores de Brackey tendrían este año, y acude a la FIA para que garantice "igualdad de condiciones" antes de Melbourne.

La polémica con los nuevos motores Mercedes continúa muy presente en la Fórmula 1. La escudería alemana estaría aprovechándose de un truco relacionado con la relación de compresión de sus unidades de potencia gracias al nuevo reglamento que estrena la competición. Obtendrían así una "potencia extra" que garantizaría a George Russell y Kimi Antonelli una notable ventaja sobre sus rivales del 'paddock'.

Lewis Hamilton, ex del equipo de Toto Wolff y ahora piloto de Ferrari, ha sido el último en denunciar esta situación. Tras un año debut pésimo en Maranello, el heptacampeón mundial busca volver a competir por el título en 2026 y ha acudido a la FIA en busca de igualdad de condiciones.

"Ojalá se solucione. Y que la FIA se encargue de ello y se asegure de que todos empecemos en igualdad de condiciones", declaraba para 'Sky Sports F1'. Luego, al ser preguntado sobre el orden jerárquico de la parrilla, el británico dudaba, pero volvía a señalar a los de Brackley: "Es imposible saberlo ahora mismo... Espero que estemos en la pelea. Creo que todos estamos bastante cerca, salvo Mercedes".

Hamilton tan solo ha sido el último en unirse a estas protestas, que varios equipos y pilotos de la parrilla ya han manifestado en los últimos días, especialmente tras los test de Barcelona y Bhréin. Ante estas, Toto Wolff se mantiene firme y rechaza las acusaciones, aunque está por ver cual será la resolución final a falta de pocas semanas para el inicio de la competición.