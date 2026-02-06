Peligra la ventaja de Mercedes: la FIA cede ante las quejas de Aston Martin, Ferrari, Red Bull y Audi

El máximo organismo del automovilismo ha anunciado que someterá a votación la medición de la compresión de los motores en caliente a causa de las reclamaciones del resto de motoristas.

La polémica en torno a la ventaja de los motores de Mercedes frente al resto de motoristas ha dado un vuelco de 180 grados. Según ha avanzado el medio italiano 'Autosprint', la FIA pretende votar el cambio en el método de medición de la compresión de los motores de este año de frío a caliente.

Este cambio supondría la pérdida de la ventaja de los alemanes debido a las reiteradas quejas del resto de motoristas: Aston Martin, Ferrari, Red Bull y Audi. Pese a que en un principio Mercedes pretendía sacar partido de un vacío legal dentro del nuevo reglamento en base a la compresión y temperatura de su motor, esta pende de un hilo.

En concreto, pasaría de tener una relación de compresión de 1:16 en medición estática y a temperatura ambiente, como tienen el resto de motores, a 1:18 cuando sus motores comienzan a funcionar.

Dicha diferencia aporta una ventaja aproximada de unos diez caballos, la cual podría ampliarse aún más con el nuevo combustible sostenible y una reducción de peso en el monoplaza.

Red Bull tiene el poder del voto

La FIA pretende que la votación se realice antes del GP de Australia para dar comienzo a la temporada de forma justa. Por el momento, Audi, Ferrari y Honda, socio fabricante del motor de Aston Martin, han confirmado su postura negativa a que Mercedes parta con dicha ventaja.

Con tal postura fijada desde hace tiempo, los tres motoristas dejan a Red Bull Powertrains con el poder de decidir si se efectúa dicho cambio en la medición de la compresión de los motores en caliente. En caso de votar a favor del cambio, Mercedes perderá su ventaja y tendrá que hacer cambios en su motor de forma precipitada antes de correr en Albert Park.

Las primeras reacciones al anuncio de la FIA no han tardado en llegar, y Enrico Gualtieri, director de la unidad de potencia de Ferrari, ha asegurado que espera que este problema se resuelva lo antes posible.