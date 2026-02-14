"Márquez ha destrozado a Bagnaia": brutal sentencia de un campeón mundial sobre la rivalidad en Ducati

Julián Simón, quien se disputara el título de 125cc con el piloto catalán entre 2008 y 2010, ha analizado la tensa situación entre ambos campeones en Borgo Panigale.

Marc Márquez sigue siendo el piloto de moda en MotoGP. El catalán despierta sensaciones en todos los rincones del mundo del motor y su rivalidad con Pecco Bagnaia en Ducati está en el centro de todas las miradas. Julián Simón, expiloto, ha sido el último en comentar la situación.

El campeón del mundo de 125cc en 2009 compartió pista con Marc. Fueron rivales acérrimos en los primeros años de Márquez sobre una moto, aún en las categorías de 125cc y 250cc (ahora Moto3 y Moto2). Así lo recuerda el expiloto: "Marc es una bestia, el piloto al que más he temido".

Simón afirma que desde el principio "ya se veía esa chispa" y de todos los nombres con los que ha competido; Casey Stoner, Héctor Barberá o Jorge Lorenzo entre otros; el de Cervera ha sido "al que más ha temido sin duda". "Marc no tiene límites, es el piloto con más hambre que he visto, de lejos", explicaba para 'Motorbike Magazine'.

Luego analizó su posición actual como líder de MotoGP y la situación que se dio en Ducati durante 2025: "Mira cómo ha hecho su retorno. Ha estado con Pecco, que era uno de los claros candidatos, y lo ha destrozado", sentenciaba Simón, respecto a la superioridad de Márquez en Borgo Panigale.

Sin embargo, el expiloto remarcaba el efecto mental que tiene su nivel sobre el resto de competidores del 'paddock', en especial, si compartes 'box' con el nueve veces campeón del mundo: "No puedes mirarte a ti mismo. Aspiras a quedar segundo detrás de él".