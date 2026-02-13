"Podrás pilotar los coches más rápidos": un campeón de Fórmula E invita a Verstappen a salir de F1

Lucas Di Grassi, campeón de Fórmula E, ha sugerido a Max Verstappen que abandone la categoría reina en busca de correr con "los coches más rápidos del planeta".

El campeonato de Fórmula 1 2026 comienza cargado de polémicas. Después de salir a la luz las ventajas que podrían tener los motores de Mercedes sobre el resto y la postura de la FIA, ahora los pilotos han cargado contra los nuevos monoplazas.

En concreto, Max Verstappen ha criticado duramente al nuevo reglamento, sobre todo en relación con el nuevo modelo basado en la gestión de la energía. El tetracampeón ha destacado que el coche "no es divertido de pilotar", e incluso lo ha tildado de "Fórmula E con esteroides".

"Para mí, ser el ganador no importa; tiene que ser divertido de conducir también. Creo que en esta etapa de mi carrera, en la que estoy explorando otras cosas fuera de la Fórmula 1, quiero disfrutar", añadía el piloto neerlandés.

Estas declaraciones, a las cuales se han sumado otros pilotos como Checo Pérez o Isack Hadjar, suponen una crisis en la F1. Por otro lado, el vigente campeón, Lando Norris, ha respondido a Verstappen.

"Si Max quiere retirarse, puede hacerlo. La Fórmula 1 cambia constantemente. A veces es un poco mejor pilotar; otras veces no es tan bueno. Nos pagan una cantidad ridícula de dinero por conducir, así que al final no puedes quejarte. Cualquier piloto puede irse y buscar otra cosa que hacer", replicaba el británico ante las quejas de piloto de Red Bull.

En medio de todo el caos, la última persona en mostrar su opinión ha sido Lucas Di Grassi, campeón de Fórmula E. Pese a no meterse en medio de la polémica, el expiloto brasileño ha invitado a Verstappen a abandonar la Fórmula 1 por la Fórmula E, en donde los coches "serán mucho más rápidos que los actuales coches de F1".

"Los coches de Fórmula E Gen 4.5 y 5 serán mucho más rápidos que los actuales coches de F1. Podrás venir y conducir los coches más rápidos del planeta en unos años", ha publicado Di Grassi en su cuenta de X, incitando al neerlandés a cambiar de competición.