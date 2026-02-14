La curiosa reacción de un tenista por no jugar contra Alcaraz: "Estoy feliz de no tener a Carlos..."

Tommy Paul acumula cinco derrotas consecutivas contra el número uno del mundo y, durante el torneo de Dallas, ha reconocido que está contento por no tener que verse las caras con Carlitos.

Carlos Alcaraz se ha convertido en la 'bestia negra' de prácticamente todo el circuito profesional. El murciano, al 100%, parece ser completamente imbatible y, por increíble que parezca, hay jugadores que se alegran de que el vigente campeón del Open de Australia se haya tomado un 'descanso' tras conquistar el primer 'Grand Slam' del año.

Uno de esos tenistas es Tommy Paul. El estadounidense encadena cinco derrotas seguidas contra Carlos cuando, hace algunas temporadas, era uno de los jugadores que más problemas le generaba al murciano. La película ha cambiado bastante y Tommy, en pleno ATP 500 de Dallas, ha confesado que se alegra de no tener a Alcaraz en el cuadro.

"En Melbourne me atacó constantemente mi derecha, aunque es cierto que le permití tener demasiado tiempo para pensar, para ejecutar su plan basado en la potencia. Sinceramente, estoy feliz de no tenerle esta semana en el cuadro", aseguró Paul en zona mixta.

El americano fue una de las víctimas de Carlitos en el Open de Australia. Concretamente, en la ronda de octavos de final donde el resultado fue de 7-6, 6-4 y 7-5 en un partido igualado pero donde Alcaraz supo imponerse en los momentos importantes.

Más allá del alivio de Paul, Carlos ya piensa en su próximo torneo. El murciano anunció su baja del ATP de Roterdam tras ganar en Melbourne. Su vuelta a las pistas está prevista para el torneo de Doha, que comenzará a principios de la próxima semana.