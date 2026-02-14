Un video del sospechoso y 100.000 euros de recompensa: sigue la incesante búsqueda de Nancy Guthrie

Los detalles Hay un amplio despliegue policial para buscar a un hombre que fue captado por las cámaras en la puerta de la casa de la anciana desaparecida.

La búsqueda de Nancy, madre de la presentadora Savannah, continúa tras su desaparición el 31 de enero en Arizona. Con 84 años y problemas cardíacos, fue vista por última vez por su yerno. El sheriff Chris Nanos lidera un equipo de 400 agentes convencidos de que está viva. Un secuestrador contactó a la familia, que está dispuesta a pagar por su regreso. El FBI ofrece una recompensa de 100.000 euros y ha difundido un vídeo de un sospechoso enmascarado. La comunidad de Tucson apoya a la familia, mientras Savannah pide colaboración ciudadana para hallar a su madre.

Continúa la búsqueda de Nancy Guthrie, la madre de la popular presentadora estadounidense Savannah Guthrie. La desaparecida, de 84 años y que padece problemas cardíacos, fue vista por última vez por su yerno, que cenó con ella el 31 de enero, la dejó en su casa en Catalina Foothills, Arizona. Esa misma noche desapareció sin dejar rastro.

"La familia cree que está viva y yo creo que está viva. Mi equipo, compuesto por 400 agentes, está trabajando duro porque cree que está viva", declaraba este sábado Chris Nanos, sheriff de Arizona.

Además, se ha conocido que el secuestrador de Nancy se puso en contacto con la familia, que está dispuesta a pagar por el regreso de su madre. Por su parte, el FBI, que ha difundido un vídeo del posible sospechoso enmascarado e intentando tapar la cámara de seguridad esa noche, ofrece 100.000 euros de recompensa ante cualquier información. Ya detuvieron a un sospechoso, aunque a las pocas horas fue liberado.

"Se la llevaron, pero no sabemos dónde. Si ven algo, oyen algo o si hay algo que les parezca extraño, informen a las Fuerzas del Orden", ha expresado Savannah, hija de la desaparecida.

Mientras, la desesperación aumenta a cada minuto que pasa y los vecinos de Tucson se han volcado con ella y con el resto de la familia. "Quería escribirle a Savannah y a la familia que estamos orando por todos ellos, que estamos devastados por ellos y sabemos que Dios está con su madre", ha manifestado una vecina.

Ahora, toda ayuda es clave para tratar de conocer el paradero de Nancy.

