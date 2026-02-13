La llamativa esperanza de Alonso con el Aston Martin de Newey: "En 2023, McLaren llegó doblado..."

El asturiano, a pesar del pobre rendimiento del monoplaza en los test de Baréin, guarda esperanza en que a lo largo de la temporada el Aston comience a ser competitivo.

Fernando Alonso y Aston Martin han tenido un duro comienzo de pretemporada. En un inicio de curso cargado de ilusión y altas expectativas, el Aston ha decepcionado en su primera gran puesta en escena sobre el asfalto de Baréin.

Lance Stroll, compañero de Fernando, dejó una explosivas declaraciones tras la sesión del pasado jueves en las que aseguraba que lo único positivo del coche era la "decoración". El canadiense hizo saltar las alarmas con un mensaje muy catastrófico. Una línea que ha preferido no seguir Alonso tras rodar en Baréin.

El asturiano es consciente de que faltan cosas por trabajar y que las expectativas eran demasiado altas. Aún así, resalta la capacidad de sorprender con este reglamento: "Para ser sincero, no sé quién va delante y quién detrás ahora, pero sí, los equipos punteros siempre tendrán cierta ventaja porque están corriendo, su sistema es fluido, siempre están a pleno rendimiento, y los equipos pequeños necesitan crecer paso a paso, así que veamos".

"Creo que el nuevo reglamento siempre ofrece la oportunidad de dar una sorpresa. No sé quién va a ser la sorpresa, pero creo que algunos de los equipos punteros, quizás uno no sea tan rápido como pensamos, y algunos de los equipos de media parrilla serán un poco más rápidos de lo que pensamos, pero no estoy seguro de quién será esa sorpresa", reconoce el bicampeón en declaraciones para 'Motorsport'.

Alonso ya pone el foco en la segunda mitad de temporada y se acuerda de un equipo que revirtió su rumbo en pleno campeonato hace no mucho: "Espero que la segunda parte de la temporada sea diferente, especialmente en nuestro caso, pero incluso si empezamos a un ritmo lento, podemos mejorar, y ya veremos".

"Además, McLaren en 2023 fue doblado aquí en Bahréin y ganó una carrera en Austria, Silverstone o algo así, así que no sé, este es un deporte complejo", concluye Fernando.