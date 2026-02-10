McLaren no olvida uno de los peores años de Fernando Alonso: ojo al 'vacile' entre Norris y su jefe

Durante la presentación del MCL40, Lando Norris aseguró que le recordaba al monoplaza de 2017... y Zak Brown no dudó en salir al paso.

"Espero que no sea como nuestro coche de 2017"

"Sin duda se siente diferente a todos los que he corrido": así de claro se mostró Lando Norris, vigente campeón de Fórmula 1, cuando le preguntaron por el MCL40 durante la presentación del monoplaza.

El compañero de Oscar Piastri, que tenía al lado a Zak Brown, CEO del equipo, y a Andrea Stella, el jefe, lo comparó con el MCL32, el coche de 2017.

"Definitivamente es más pre-2017-18. No es como lo he pilotado, pero es más bien... casi como un F2 en algunos aspectos: más potencia, un poco menos de agarre, lo cual lo convierte en un mayor reto al volante, lo cual es emocionante", señaló.

"Sabes, nuestro trabajo es conducir lo que nos den al final del día", añadió el piloto británico antes de que Brown le interrumpiera.

"Espero que no sea como nuestro coche de 2017", matizó el CEO de los de Woking mientras Norris, Piastri y Stella reían.

"Definitivamente no lo será", añadió Lando, que aquel infausto 2017 fue el piloto reserva de McLaren.

De hecho, los 'papaya' tuvieron entonces el peor resultado de McLaren en la clasificación desde 1980, quedando novenos en el campeonato de constructores.

Alonso terminó 15º con 17 puntos, mientras que su compañero, Stoffel Vandoorne, fue 16º con 13. Está claro que Zak Brown, que ya lideraba la escudería, no olvida aquel año, uno de los peores en la carrera de Fernando.