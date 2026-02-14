Alemania y Reino Unido acusan a Rusia de asesinar al opositor Navalni con una neurotoxina considerada arma química

Los detalles Los gobiernos de ambos países señalan al país de Putin de estar detrás de la muerte del opositor. En su cuerpo se ha hallado la presencia de una potente toxina originaria de una rana dardo de Ecuador.

Los gobiernos de Alemania, Reino Unido, Suecia y Países Bajos han acusado a Rusia, bajo el liderazgo de Vladímir Putin, de estar implicado en el asesinato del opositor ruso Alexei Navalni. Según los ministros de Asuntos Exteriores de estos países, el ataque utilizó una neurotoxina potente, la epibatidina, originaria de una rana dardo de Ecuador. Los análisis de las muestras del opositor confirmaron la presencia de esta sustancia, que está catalogada como un arma química según la legislación internacional. Además, los gobiernos enfatizan que la epibatidina no se encuentra de forma natural en Rusia.

Los gobiernos de Alemania, Reino Unido, Suecia y Países Bajos han señalado al gobierno de Rusia, liderado por Vladímir Putin, de estar detrás del asesinado del opositor ruso Alexéi Navalni. Han indicado que ene ese ataque se usó una potente neurotoxina originaria de una rana dardo de Ecuador.

"Es la conclusión a la que han llegado nuestros Gobiernos", apuntan los ministros de Asuntos Exteriores de los cuatro países en un comunicado oficial.

Todo, por los análisis de las muestras del opositor. "Han confirmado de forma concluyente la presencia de epibatidina", afirman en el texto compartido.

Esta toxina está considerada un arma química conforme a la legislación internacional. Los cuatro Gobiernos han recordado además que "no se encuentra de forma natural en Rusia".

