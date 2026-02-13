Red Bull se 'burla' de Newey por su diseño el Aston Martin

La escudería austríaca ha 'vacilado' al que fue su ingeniero durante más de dos décadas por el dudoso comienzo de pretemporada que ha tenido el Aston Martin.

La situación de Aston Martin ha dado un vuelco terrible durante los test de Baréin. El monoplaza británico está muy lejos de conseguir marcar tiempos que le sitúen en las posiciones de arriba de la parrilla y, desde la escudería, la sensación que se transmite es de decepción.

Todo después de haber confiado en un nuevo motor, Honda, que no está dando la fiabilidad esperada. Además, la 'mano' de Adrian Newey tampoco parece estar generando el 'efecto' esperado. El ingeniero británico, con un diseño rompedor y agresivo, no ha conseguido darle a Fernando Alonso el coche competitivo que esperaba.

Por si fuera poco, Newey ha tenido que aguantar 'burlas' de la que fuera su escudería durante más de dos décadas. Red Bull dejó en sus redes sociales un 'vacile' directo al ingeniero y a su diseño del Aston, que no está funcionando.

En la publicación de la escudería austríaca se muestra un vídeo del Red Bull acompañado del mensaje: "Por diseño". A priori, podría tratarse de un simple texto sin historia detrás si no fuera porque son exactamente las mismas palabras que utilizaron Aston Martin y Newey para presentar su monoplaza.

La situación, más allá del 'vacile' de Red Bull, parece algo tensa. Lance Stroll dejó el pasado jueves unas declaraciones muy llamativas en las que bajaba completamente las expectativas del Aston Martin. El canadiense aseguró que lo único bueno del coche era la "decoración".