Verstappen está enfadado
Brutal respuesta de Lando Norris a Max Verstappen: "Si quiere retirarse..."
Después de que Max dijera que no le gusta esa F1 y que está pensando en marcharse, Lando Norris directamente le abre la puerta.
A Max Verstappen no le gusta esta nueva normativa de la Fórmula 1. Dice que es una Fórmula E dopada... y que si se mantiene en el tiempo, se plantea marcharse a otra competición. Y ha recibido una respuesta completamente inesperada: Lando Norris le ha abierto la puerta.
En declaraciones a los medios, el piloto de McLaren le ha respondido: "Si Max quiere retirarse, puede hacerlo. La Fórmula 1 cambia constantemente. A veces es un poco mejor pilotar, otras veces no es tan bueno. Nos pagan una cantidad ridícula de dinero por conducir, así que al final no puedes quejarte. Cualquier piloto puede irse y buscar otra cosa que hacer".
"Así que, sí, si quiere. No es que Verstappen tenga que estar aquí, ni que ningún piloto tenga que estar aquí sí o sí", dice el actual campeón del mundo.
A él sí le gusta esta nueva Fórmula 1: "Es muy divertido. Lo he disfrutado mucho".
"Es un reto, pero es un reto bueno y divertido para los ingenieros y para los pilotos. Hay que conducir de otra manera, entender y gestionar las cosas de otra manera, pero sigo pilotando coches, viajando por el mundo y divirtiéndome mucho. Así que no hay nada de qué quejarse", explica el de McLaren, compañero de Oscar Piastri.
Será un coche más lento, pero mucho más complejo de pilotar: "Sin duda, el coche no parece tan rápido como en los últimos años, y desde luego no se maneja tan perfectamente, y esas cosas".
"Estoy seguro de que si Max llegara y este fuera el coche de F1 que empezara a pilotar, probablemente diría que es increíble. En comparación con los monoplazas antiguos, no parece tan bonito y agradable, pero sigue siendo bastante bueno. Aún es pronto para valorar una normativa que pretende reducir considerablemente la velocidad, pero si avanzamos rápidamente hasta el final de este año, y nos adelantamos al próximo, para entonces iremos mucho más rápido", cierra Lando.