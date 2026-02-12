Feliciano López crea a su tenista perfecto: Federer, Nadal y Alcaraz lo componen

En 'El Cafelito', el extenista español ha aceptado el desafío de Josep Pedrerol para crear al "jugador perfecto" de tenis combinando diferentes habilidades de los mejores tenistas de la historia.

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner son los mejores tenistas del momento. Sin embargo, Roger Federer, Novak Djokovic y Rafa Nadal impusieron su dominancia antes de ellos, y mucho tiempo atrás, Björn Borg, Rod Laver, Pete Sampras o John McEnroe, entre otros más, sentaron precedentes.

El debate sobre cuál de ellos es el mejor tenista de la historia, al igual que en otros deportes, puede resultar un quebradero de cabeza. Por lo que una solución más factible es crear al tenista perfecto combinando las mejores cualidades de cada uno de ellos.

En el último episodio de 'El Cafelito' de Josep Pedrerol, el extenista y director de las Finales de la Copa Davis y del Mutua Madrid Open, Feliciano López, ha aceptado el reto de confeccionar su jugador perfecto de tenis. Para ello, López ha tenido que elegir a los mejores tenistas según su drive, revés, resto, volea, saque, juego de pies, mentalidad y dejada.

Entre los nombres más destacados que ha elegido Feliciano, resaltan Nadal (juego de pies y mentalidad), Djokovic (revés), Federer (drive) y Alcaraz (dejada). Además de los componentes del célebre 'Big Three' y al vigente campeón del Open de Australia, el extenista español también ha elegido a John Isner (saque), David Ferrer (resto) y Stefan Edberg (volea).

"Sale un buen jugador", le dice Pedrerol a Feliciano tras nombrar a los integrantes de su jugador perfecto. "¿Buen jugador a secas?", le pregunta el extenista a Josep entre risas.