Tras la luz verde de la FIA a Mercedes y Red Bull

El 'truco' en el que estaría trabajando Ferrari para el coche de Hamilton y Leclerc

En Maranello habría habido un cambio de planes en cuanto al desarrollo de su nuevo motor tras la sonada polémica con los los motores de Mercedes y Red Bull. Este cambio de planes, sin embargo, habría llegado tarde y supondrá un cambio a largo plazo.

Charles Leclerc y Lewis HamiltonCharles Leclerc y Lewis HamiltonGetty

Ferrari se está empleando a fondo durante esta pretemporada para mejorar los decepcionantes registros que obtenidos en 2025. Mientras que Charles Leclerc firmó un año decente, la gran ilusión para Maranello venía tras el flamante fichaje de los últimos años, Lewis Hamilton, que estuvo muy lejos de cumplir con las expectativas puestas en él.

A un mes del inicio de la Fórmula 1 con el Gran Premio de Australia, el periodista Leo Turrini afirmaba que en 'Il Cavallino' ha habido un cambio de planes en cuanto al desarrollo del motor. Este cambio habría surgido tras la impresión de que la FIA daría luz verde a los polémicos nuevos motores de Mercedes y Red Bull, que contarán con una mayor relación de compresión en caliente.

Esto sobre la pista se traduciría en una ventaja de 15 caballos de potencia, unas tres décimas por vuelta sobre sus competidores, aprovechando una zona gris en el nuevo reglamento. Este cambio en la mecánica del SF-26 podría ser introducido a partir de la cita número siete del campeonato de este año, cuando la FIA abre un plazo de revisión de motores, habría otro entre la carrera 13 y 17, pero para los de Enrico Gualtieri esto llegaría aún más tarde.

"Tardará tiempo en ser operativo y no se atisba la posibilidad de llevarlo al banco de pruebas antes de mitad de temporada, así que sería un 'truco' para 2027", afirmaba el periodista italiano. Específicamente, el cambio sería una "biela de material con alto coeficiente de dilatación, que permite mantener o mejorar la relación de compresión cuando los materiales se expanden".

Esta sería la hoja de ruta para el futuro de Ferrari, que mientras tratará de volver a ser competitivo durante 2026, ya estaría trabajando en esta 'triquiñuela' para ser más competitivos en 2027.

