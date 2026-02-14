Ahora

"Es impresionante"

El tenista que señalas las debilidades de Alcaraz y Sinner: "Carlos comete..."

Sebastián Báez ha tenido la oportunidad de medirse con ambos en varias ocasiones en los últimos años, aunque siempre con un resultado negativo para él, lo que le ha permitido analizar su estilo de juego.

El debate entre los dos tenistas que dominan el circuito en los últimos años sigue más vivo que nunca. Carlos Alcaraz y Jannik Sinner están marcando una época en el mundo del tenis y a pesar de sus diferencias, ambos destacan por su superioridad a una edad aún muy temprana, 22 y 24 años.

Sebastián Báez es un tenista argentino, rival de ambos en el circuito ATP donde ocupa el puesto 34, y ha mostrado su opinión sobre la comparación entre español y el italiano. "Son completamente diferentes. Son relativamente altos y desgarbados, con una movilidad poco común, y además está la variedad de tiros que tienen", declaraba para 'La Nación' .

Luego, al analizarlos individualmente destacaba el "talento, habilidad y rebeldía extraordinarios" del murciano, además de su "increíble potencia de piernas y una calidad de tiro impresionante". Sobre el transalpino, Báez describía una sensación de "asfixia" al enfrentarse a él: "Le das un pase corto y te hunde. Pero luego no falla ningún balón, no falla las devoluciones, siempre está ahí, intenso, defendiendo, así que crean diferentes situaciones".

Finalmente, el número 34 del mundo terminó comparando a ambos y señalando el 'punto flaco' de cada uno de ellos: "Alcaraz, parece que comete más errores, no sabe qué va a hacer a continuación; tiene un rango de tiros más amplio que te deja parado. Puede que Sinner sea más predecible, lo llamamos Robotito. Es muy consistente y siempre juega en el lugar correcto. Es una máquina".

Aunque concluía con un mensaje ambiguo sin terminar de 'mojarse' sobre el debate: "Ambos tienen talento, y es impresionante lo rápido que han logrado tanto".

