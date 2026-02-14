'Checo' Pérez apoya a Verstappen y lanza un 'dardo' al nuevo reglamento de la F1: "Puede ser caótico..."

El mexicano coincide con su excompañero de equipo y critica la manera de gestionar la energía de los nuevos monoplazas. Algo que, según los pilotos, le quita emoción y velocidad al deporte.

Los test previos al comienzo de la temporada en Fórmula 1 estarían revelando una realidad algo preocupante para los pilotos. Con la llegada del nuevo reglamento, la manera de manejar el monoplaza habría cambiado radicalmente especialmente en las curvas, donde la velocidad se habría visto disminuida considerablemente.

Todo debido a la manera de gestionar la energía que tendrían los nuevos monoplazas con varios componentes de tipo eléctrico. Max Verstappen dejó una dura crítica durante esta semana de 'test' en Baréin cargando contra la manera de pilotar y llegando a asegurar: "Esto no es Fórmula1".

A ese duro 'dardo' se ha sumado su excompañero en Red Bull, 'Checo' Pérez. El ahora piloto de Cadillac asegura que hay muchas cosas que no entienden con las nuevas reglas: "Puede volverse como la Fórmula E. Es muy difícil entender qué está pasando con la energía, todo eso es tremendamente complicado".

"Creo que puede volverse caótico. Especialmente en las primeras. Cada vuelta es diferente. Tenemos variaciones de medio segundo a un segundo sin entender exactamente por qué", reconoció el mexicano en unas declaraciones recogidas por 'Motorsport'.

Los pilotos no parecen estar muy contentos con esta nueva Fórmula 1. Fernando Alonso ya aseguró que la figura del piloto estaría "muriendo" en lo que está siendo un comienzo algo incierto con una nueva era en el automovilismo de élite.