"Es una actitud fascista": Ayuso, señalada por los madrileños por su 'son unos tristes' a la oposición y su medalla a EEUU

A lo suyo. Así sigue Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid. Así sigue la presidenta. Así sigue una 'popular' que ha tenido una, otra, semana más bien intensa. Intensa por la decisión de entregar una medalla a Estados Unidos. A un país que, con Donald Trump, tiene a varias ciudades en las que más que libertad se respira el miedo por la presencia de los agentes del ICE.

De unos que han acabado con la vida de dos personas en Minneapolis. De unos que han realizado detenciones porque sí y que han empleado la violencia contra niños, ancianos y enfermos. De una milicia, de unos matones armados por Trump que no han tenido reparos en separar a padres e hijos y enviarlos a miles de kilómetros de distancia.

A pesar de todo, medalla para Estados Unidos. Medalla para, según dice Ayuso, "el principal faro del mundo libre". Un mundo libre que actúa en Minnesota con impunidad absoluta bajo el visto bueno de Trump y de toda su Administración.

Pero Ayuso tiene premio para EEUU mientras ha alabado la visión hispana del mundo. Hispanos que, por cierto, son uno de los principales objetivos del ICE en sus detenciones arbitrarias a lo largo y ancho del país que Trump preside.

"El nuevo orden mundial necesita nuestra forma de ser y estar para que Norteamérica, el resto del continente americano y Europa sean los lugares más libres y pujantes", ha afirmado la madrileña.

Además, ha puesto el foco en que Cuba, Nicaragua y México sigan los pasos de Argentina y "rompan sus cadenas para recuperar su libertad".

Ante tales palabras, la oposición en bloque ha mostrado su contrariedad. Ha criticado la decisión de una Ayuso que de nuevo ha usado la burla como forma de respuesta. "Nosotros defendemos la alegría y ustedes solo la tristeza. Son unos tristes y unos frustrados", ha expresado.

Y no solo eso, sino que en plena Asamblea ha animado a toda su bancada a burlarse también de los que no piensan como ella: "Digan conmigo, son unos tristes".

Frase que ha creado cierta discrepancia entre bastantes ciudadanos de la Comunidad de Madrid que no están de acuerdo con una Ayuso por una actitud que tildan de "fascista". "EEUU no puede dar ejemplo de libertad y ella tampoco", dice un madrileño.

