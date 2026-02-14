Ahora

Hasta 170 km/h

Histórico temporal de viento en la Comunitat Valenciana: las fuertes rachas obligan a cancelar trenes y limitar la velocidad en carretera

Los detalles Ante las rachas de hasta 170 kilómetros por hora, Protección Civil pide a la población evitar desplazamientos.

Fuertes rachas de viento en Castellón
Escucha esta noticia
0:00/0:00

El temporal de viento azota con fuerza este sábado, con la provincia de Castellón en aviso rojo. Allí, las fortísimas rachas de viento huracanadas sacuden sin control a las palmeras.

En Oropesa del Mar, los operarios retiran con motosierras todos los árboles que han caído al suelo y que han destrozado muros y cortado algunos accesos. Asimismo, en tres edificios de Peñíscola, la cornisa de varios áticos ha caído al suelo, dejando los restos esparcidos por toda la acera.

En carretera, se ha limitado la velocidad a 80 kilómetros por hora en la provincia y en el transporte por tren también hay cortes. Renfe ha suspendido el servicio en el Corredor Mediterráneo, por lo que no circulan trenes entre la Comunitat Valenciana y Cataluña.

También están en alerta Valencia y Alicante, donde un árbol ha caído en mitad de la catenaria, interrumpiendo la línea 2 de metro. En total, se han registrado 450 incidencias en la Comunitat Valenciana en las últimas 24 horas.

En algunas comarcas de Cataluña tampoco se han librado de la alarma, aunque lo peor se espera esta tarde en el norte de la comunidad.

