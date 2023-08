La periodista Lucía Méndez ha asegurado que "a nadie le ha sorprendido la actitud de Luis Rubiales". En Al Rojo Vivo, Méndez lo ha señalado como un "personaje" absolutamente "tóxico" dirigiendo una "organización muy relevante", pero también ha señalado que no se puede pedir acabar en cinco minutos con un comportamiento habitual durante tanto tiempo y que hasta ahora no se ha intentado parar. Además, Méndez ha insistido en las garantías jurídicas de Rubiales, señalando que el hecho de que todo el mundo condene su actitud "no quiere decir que haya cometido un delito", eso, ha añadido, lo tendrá que decidir la Justicia.