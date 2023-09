El Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) sigue sin hacer pública una resolución sobre el caso Rubiales, una decisión de la que están pendientes tanto la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) como el Consejo Superior de Deportes (CSD). Para conocer qué está ocurriendo de forma detallada, en Más Vale Tarde hablamos con el periodista de Jugones Julio Suárez.

"Es un tema serio", reconoce, explicando que desde la RFEF pensaban que la decisión sería "inminente" y que en el CSD están "locos por saber" lo que va a pasar con Luis Rubiales. La clave está, como apunta también Beatriz de Vicente, en determinar si la falta de Rubiales con su beso a Jenni Hermoso es grave o muy grave.

"Por eso pidieron más información, para tener más encima de la mesa", añade Suárez. Además, recuerda que el CSD no puede actuar hasta que no sepa si esta falta es muy grave o no por parte del TAD.