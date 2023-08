En medio de la polémica que sacude el deporte español por el beso no consentido de Luis Rubiales a Jenni Hermoso durante la entrega de medallas a las campeonas del mundo, Alexia Putellas ha hecho un alegato sobre el fútbol femenino.

En declaraciones al medio mexicano 'TUDN', la doble ganadora del Balón de Oro ha explicado que es clave estar focalizadas al 100% en el deporte para conseguir la igualdad necesaria.

"Todas queremos que haya respeto hacia nuestra profesión, igual que lo hay en el masculino, simplemente peleamos por eso. No sólo necesitamos la ayuda de las jugadoras, la unión es el primer paso, pero queremos dejar un legado, que las siguientes no se tengan que preocupar de estas cosas, porque al final es energía que centras en otras cosas que realmente no son tu trabajo", ha señalado.

Putellas cree que la labor de las jugadoras no debe ser de despachos, ya que para ello existen otros puestos. Según la jugadora del FC Barcelona, las futbolistas tienen que ser "24/7" futbolistas.

"Está dentro del campo, 24/7 siendo futbolista, pero no invirtiendo energía en reuniones, en conseguir mejores infraestructuras, mejores facilidades que te ayuden a hacer bien tu trabajo. Por eso necesitamos que también haya ejecutivos, instituciones que peleen por eso para nosotras poder estar centradas en ello", ha añadido.