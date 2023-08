Luis Rubiales está convencido de que "va a ganar" en el caso abierto por su beso no consentido a Jenni Hermoso. El presidente -inhabilitado- de la RFEF se encuentra "bunkerizado" junto a su familia, según detalla Juanfe Sanz en El Chiringuito, donde cuenta cómo está el ánimo de Rubiales.

"Está fuerte, muy convencido de todo lo que ha hecho. Considera que hay una injusticia. Va a ir hasta el final. Tiene la sensación de que va a ganar", añade Sanz.

Luis Rubiales no aparece en público desde el pasado viernes. Ese día, compareció en una asamblea que quedó marcada por esos "no voy a dimitir". Más tarde, a las 13:20 horas, abandonó la Ciudad del Fútbol de Las Rozas para no volver.

El sábado, se disponía a jugar un partido en su Motril natal que acabó siendo suspendido por motivos de seguridad. Desde entonces, se encuentra en esa situación de 'bunkerización' con sus seres queridos.

Este martes, también hemos conocido las primeras palabras de la madre de Rubiales, que denuncia la "cacería, inhumana y sangrienta" a la que cree que se está sometiendo a su hijo. Para ella, no hay abuso sexual "al existir consentimiento por ambas partes, como queda demostrado en las imágenes".