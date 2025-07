El hermano de Pedro Sánchez responde a la jueza y niega que vaya a cambiar su residencia para vivir en Japón

David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, ha informado a la jueza que investiga su contratación por la Diputación de Badajoz que sigue residiendo en Elvas, Portugal, y no planea mudarse a Japón, como argumentaba la acusación popular para solicitar la retirada de su pasaporte. La defensa de Sánchez ha respondido al requerimiento de la jueza Beatriz Biedma, confirmando que no ha cambiado de domicilio y que informará de cualquier cambio de residencia.

En el escrito, al que ha tenido acceso laSexta, la defensa del hermano de Pedro Sánchez responde al requerimiento de la jueza Beatriz Biedma, quien consideró que no procedía la retirada del pasaporte pero que sí pidió que se informase en caso de cambio o de búsqueda de una nueva residencia.

En ese sentido, la defensa de Sánchez expone que "no tiene previsto variar" de residencia y que se mantiene en la que tiene en Portugal. "Nuestro defendido no ha cambiado de domicilio, manteniéndose, a efectos de notificaciones o de cualquier incidencia procesal, en el que consta en este procedimiento. No tiene previsto variarlo, si así fuese se pondría en conocimiento inmediato del Juzgado o Tribunal que conozca la causa", expresa el equipo legal del hermano del presidente.

Además, afirman en el escrito que la estancia en otros destinos durante el periodo vacacional "no constituye, siguiendo siempre la terminología de la precintada resolución, un cambio sustancial de las circunstancias afectantes a su sujeción efectiva a la administración de justicia".

Con esa petición, la jueza buscaba valorar si ha existido "un cambio sustancial de las circunstancias que pudiera afectar a la existencia de riesgo de fuga y motivar la adopción de las medidas cautelares que se consideren oportunas".

David Sánchez, a juicio

La jueza preguntó recientemente a la Fiscalía y al resto de partes personadas por si debía retirarle el pasaporte e imponerle medidas cautelares tras la publicación que afirmaba que se iba a establecer en Japón.

La jueza de Badajoz que investiga la contratación de David Sánchez por parte de la Diputación de Badajoz acordó en mayo enviarlo a juicio, junto a la expresidente de esta institución provincial Miguel Ángel Gallardo, por delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias.