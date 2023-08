Las futbolistas de la Selección han dicho basta. Tras las palabras de Luis Rubiales en la Asamblea de la RFEFy la ovación a lo mencionado por el todavía presidente, y después de las numerosas muestras de cariño para Jenni Hermoso, las jugadoras han emitido un comunicado en el que expresan su renuncia a vestir la elástica de España mientras Rubiales siga al mando. En total, más de 80 jugadoras firmantes.

El comunicado de las futbolistas, que todavía no es definitivo al faltar firmantes por unirse, dice lo siguiente.

"Pedimos cambios reales, tanto deportivos como estructurales"

"Ninguna mujer debería verse en la necesidad de contestar ante las contundentes imágenes que todo el mundo ha visto y por supuesto no deberían verse involucradas en actitudes no consentidas. Las jugadoras de la Selección, actuales campeonas del mundo, esperan respuestas contundentes de los poderes públicos para que no queden impunes acciones como las contenidas", empieza el texto.

"Queremos acabar este comunicado pidiendo cambios reales, tanto deportivos como estructurales, que ayuden a la Selección a seguir creciendo para poder trasladar este gran éxito a posteriores generaciones. Nos llena de tristeza que un hecho tan inaceptable esté logrando empañar el mayor éxito deportivo del fútbol femenino español".

Posteriormente, enumeran a las firmantes que van desde las 23 campeonas del mundo a otros nombres como Mapi León, Amanda Sampedro, Claudia Pina, Lola Gallardo, Patri Guijarro, Virginia Torrecilla, Vero Boquete, Andrea Pereira, Silvia Meseguer... Así hasta más de 80 nombres, y se seguirán sumando más.

El caso, al TAD

La no dimisión de Luis Rubiales, junto con las formas de expresarse del todavía presidente de la RFEF, ha provocado ya dimisiones en varios altos cargos de las federaciones de fútbol, como por ejemplo en la vasca y en la cántabra.

Además, el CSD ya ha iniciado los trámites para la inhabilitación y el cese de Rubiales al frente de la Federación, llevando el caso al TAD.

Putellas, Bonmatí, Borja Iglesias, el Real Madrid...

Mientras, compañeras de Selección y también campeonas como Alexia Putellas, doble Balón de Oro, Aitana Bonmatí, mejor jugadora del Mundial,Olga Carmona, autora del gol de la final, y miembros de las 15 como Mapi León y Patri Guijarro han mostrado su apoyo a Jenni Hermoso.

Lo mismo en cuanto a clubes, con comunicados tanto del Fútbol Club Barcelona como del Real Madrid. El club blanco, por su parte, ha manifestado su "rotundo apoyo" de llevar el caso de Luis Rubiales al TAD.

Por su parte, futbolistas como Borja Iglesias, internacional con España, ha confirmado que no vestirá la camiseta de la Selección de nuevo mientras la situación no cambie.