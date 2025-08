Justin Timberlake anuncia que tiene la enfermedad de Lyme: "Ahora entiendo por qué estaba tan cansado"

"Al menos he podido entender por qué estaba en el escenario con un dolor brutal o simplemente sintiéndome cansado o enfermo". Ahora, Justin Timberlake tiene una explicación. El ex NSYNC se ha abierto en sus redes sociales para, en contra de lo que suele hacer —mantener su privacidad lo máximo posible—, desvelar que ha sido diagnosticado con una enfermedad que lo ha venido acompañando en el final de su gira y de sus últimas actuaciones en diferentes festivales por Europa.

En una serie de mensajes publicados en su perfil de Instagram, Timberlake ha puesto el cierre a estos "dos años increíbles" y ha querido "contextualizar" el "torbellino" que ha vivido a lo largo de esta última gira, que ha definido como la "experiencia más divertida, emocionante, gratificante, físicamente exigente y agotadora, en ocasiones". "He hecho esto durante más de 30 años (me parece loquísimo) y he dado todo lo que tengo por eso, que no podría haber hecho sin mi familia, sin mis amigos, sin los Tennessee Kids y sin vuestro apoyo", ha agradecido, antes de abrirse al público.

"Como muchos de vosotros sabréis, soy una persona muy privada", ha comenzado, pero ha decidido contar "un poco más" de lo que le está ocurriendo, dado que su situación médica se ha visto reflejada en los escenarios. "Entre otras cosas, he estado luchando con algunos problemas de salud: he sido diagnosticado con la enfermedad de Lyme", ha continuado, antes de señalar que no había querido contarlo antes para que sus seguidores no se sintieran "mal" por el cantante, pero que quizás ahora es el momento de "arrojar luz" sobre lo que ha estado enfrentando detrás de los escenarios.

"Si habéis tenido esta enfermedad o conocéis a alguien que la tenga, sabéis de lo que os hablo: vivir con esto puede ser implacablemente debilitante, tanto mental como físicamente", ha continuado. Timberlake se quedó "en shock" cuando le diagnosticaron esta infección pero, asegura, de esta manera pudo entender por qué se sentía tan cansado y enfermo. "Y ahí me enfrenté a una decisión personal", ha añadido, explicando cómo fue el momento entre elegir si continuar con la gira o abandonar el tour. "Decidí que la felicidad que me da actuar supera con creces lo que sentía mi cuerpo. Y estoy muy contento de haber seguido".

Esta enfermedad se transmite por la picadura de una garrapata infectada: se trata de una infección bacteriana, frecuente en personas que trabajan en entornos al aire libre, y que puede llegar a tener consecuencias graves como artritis o alteraciones neurológicas.