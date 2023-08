Pedro Rocha, presidente interino de la RFEF en sustitución del suspendido Luis Rubiales, ha aclarado el futuro de ambos seleccionadores nacionales, Luis de la Fuente y Jorge Vilda.

Respecto al seleccionador femenino, Rocha descartó que ya esté destituido, pero desveló que tendrán una reunión próximamente para aclarar su futuro: "No podemos decir eso (que ya esté destituido), no nos hemos reunido con Vilda hasta la próxima semana. Cuando lo hagamos daremos las noticias pertinentes. Primero hay que escuchar y hablar".

"Primero la institución necesita tranquilidad y trabajo. Sacamos un comunicado donde señalamos los puntos que hay que trabajar lo primero. Tenemos muy claro que la institución está por encima de todo. Venimos hoy a apoyar a cinco equipos porque la imagen del fútbol español es importantísima. Nos estamos jugando mucho, tenemos en el futuro un Mundial", añadió.

Con el futuro de Luis de la Fuente, Rocha fue mucho más contundente y aseguró que seguirá siendo el seleccionador y que cuenta con el apoyo de la RFEF: "Totalmente (respecto a si continuará). Está respaldado por todos los miembros de la federación. Es un trabajador que está haciéndolo de maravilla. Tenemos dos partidos por delante ahora y él solo se tiene que dedicar a entrenar".

Por último, el presidente interino negó que haya sido puesto por Rubiales y señaló que ha sido elegido por todos los presidentes de las territoriales: "Yo soy un hombre de institución, ya he vivido esto en mi territorial. Lo único que hemos hecho trabajar y levantarla. Unánimemente todos los presidentes me apoyaron. Yo soy un hombre de la RFEF, de nadie más. No he hablado con Rubiales".