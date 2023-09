El Tribunal Administrativo del Deporte ha acordado abrir expediente disciplinario a Luis Rubiales por su beso no consentido a Jenni Hermoso y su comportamiento en una comparecencia bochornosa en la RFEF.

El TAD estima así la denuncia presentada por el CSD y la determina como "grave", por lo que el CSD no podrá suspenderle de manera provisional como presidente de la Federación.

Para que el CSD pudiera suspender a Rubiales necesitaba que el TAD calificara el hecho como "muy grave", algo que no se ha producido. Además, la sanción máxima para Rubiales, ahora suspendido por la FIFA, sería de dos años de inhabilitación.

Es la decisión de la FIFA, la de suspenderle durante 90 días mientras investiga los hechos, la que ha sacado a Rubiales de la RFEF. Al hasta ahora presidente le han retirado su sueldo, su coche oficial y los dispositivos electrónicos.

El discurso de Luis de la Fuente

Este viernes, en Las Rozas, ha comparecido el seleccionador nacional, Luis de la Fuente, que ha pedido disculpas por sus aplausos a Rubiales en aquella asamblea. "No me reconozco", ha dicho un de la Fuente que ha explicado que no dimitiría de su cargo.

"No tengo que dimitir. Tengo que pedir perdón. Cometí un error humano (en referencia a los aplausos a Rubiales), inexcusable, del que ahora mismo... si pudiera volver atrás, no volvería a cometer este acto", ha indicado, subrayando que está siempre "del lado de la igualdad", ha dicho el entrenador español.