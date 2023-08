La gala de la UEFA en la que se sortearon los grupos de la Champions League de esta edición también galardonó a los mejores jugadores masculinos y femeninos de la pasada temporada. Y Aitana Bonmatí, campeona del mundo con la selección española y de la Champions con el FC Barcelona, dejó un reivindicativo discurso en apoyo a Jenni Hermoso.

"Están siendo unos momentos muy importantes en el fútbol español. Venimos de ganar el Mundial, pero no se está hablando mucho de ello porque están pasando cosas que no me gustaría dejar pasar", ha dicho la centrocampista del FC Barcelona y de la selección española.

Y ha denunciado el "abuso de poder" haciendo referencia al beso no consentido de Luis Rubiales a Jenni Hermoso: "Como sociedad no debemos permitir que se haga abuso de poder en una relación laboral ni faltas de respeto. A todas las mujeres que sufren lo mismo que Jenni, estamos con vosotras".

Sarina Wiegman, seleccionadora inglesa, también mandó un mensaje de apoyo al fútbol español: "Todos sabemos los problemas de la selección española y estoy realmente dolida como entrenadora y madre de dos hijas...".

"El fútbol femenino ha crecido mucho, pero todavía queda mucho camino por delante y en la sociedad. Quiero dedicar este premio a la selección española, el equipo que jugó un fútbol increíble que todos disfrutamos. Este equipo merece celebrar, y merece ser escuchado", ha dicho la seleccionadora, finalista del pasado mundial.

El "inconformismo" de Aitana

Bonmatí, a nivel deportivo, ha hablado de "inconformismo" para seguir consiguiendo cosas: "Soy muy inconformista, siempre quiero más. Creo que esto me define muy bien y es lo que me ha hecho llegar hasta aquí. Tengo la suerte de jugar en un club espectacular".

"Es un orgullo para mí estar hoy aquí en el día de hoy. Es una temporada que nunca olvidaré y me gustaría compartir este premio con todas mis compañeras, porque sin ellas yo no estaría aquí el día de hoy", ha expresada la catalana.