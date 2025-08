Aemet lo confirma: llega la segunda ola de calor del verano con temperaturas de más de 40 grados

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) confirma el aviso especial por ola de calor que ya adelantó durante este jueves, con la vuelta del calor extremo en amplias zonas de la Península a partir de este domingo 3 de agosto que se prolongarán, como mínimo, hasta el martes 5 (y podrían alargarse más días en la mitad sur).

Según indica la Aemet en su comunicado, este fin de semana irán aumentando las temperaturas para dejar un calor intenso generalizado en los días posteriores, todo ello tras un viernes que será más inestable en el centro y cuadrante del sudeste peninsular.

Tarde de tormentas para el viernes

Tarde de tormentas y lluvia en España durante el viernes 1 de agosto de 2025.

El pronóstico de este primer día de agosto ya augura lo que está por venir a partir del domingo. Seguimos con avisos por altas temperaturas en prácticamente toda Extremadura, también en el suroeste, sur de Ávila, noroeste de Castilla-La Mancha incluso en Pontevedra (Galicia), donde este viernes sufren los 36º C.

Máximas este 1 de agosto que bajan en buena parte del centro y el este por la entrada de un poco de frío y por tormentas que tendremos durante toda la tarde.

Y cuidado con aquellos que participen de la operación salida: tenemos avisos por lluvias y tormentas en 8 comunidades. En Cuenca y el sur de la Comunidad de Madrid ya se han formado durante la mañana de este viernes que se intensificarán durante la tarde en todo el centro y oeste del país.

La ola de calor llega en los primeros días de agosto

El fin de semana de inicio de ola de calor terminará con máximas por encima de los 38º C de forma bastante generalizada en el cuadrante suroeste, con temperaturas que podrían alcanzar los 40º C o 42º C en el valle del Guadalquivir y el valle del Guadiana.

¿Cuál será el día más caluroso de esta ola de calor? La Aemet pronostica el puesto para el lunes 4, con ascensos térmicos que se extenderán a la zona del Cantábrico, llegando incluso a los 40º C en los valles del Tajo y el Miño.

Para el martes podría llegar la tregua (al menos para unos pocos). El día 4 de agosto se espera un descenso considerable de las temperaturas en el extremo norte peninsular, pero en el centro e interior sur continuarán los valores de calor extremo de forma generalizada, con máximas similares o localmente superiores a las del lunes.

A lo largo del episodio también se registrarán temperaturas altas en el oeste de la meseta norte, las depresiones del nordeste y los valles del Júcar y el Segura.

La ola de calor favorece los incendios en España.

El archipiélago canario no se libra

Quienes se encuentren en las Islas Canarias podrían tener la suerte de ver la ola de calor desde lejos... Pero no sus altas temperaturas. En el archipiélago canario la tendencia de temperaturas podría ser ascendente desde el lunes 4, aunque no llegarán (por suerte) a cumplir con las cifras necesarias para ser considerado como ola de calor.

La Aemet ha indicado que "a día de hoy, la incertidumbre sobre la duración de la ola de calor es elevada" y, pese a que, gran parte de los escenarios ya predicen descensos en las máximas a partir del miércoles 6, es probable que este día todavía continúe el episodio en el interior sur peninsular.