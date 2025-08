Hamás difunde un vídeo del rehén Evyatar David cavando su propia tumba: "El tiempo se agota"

Mostrando su extrema delgadez, totalmente pálido y cavando su propia tumba. Así es como el rehén israelí Evyatar David aparece en un nuevo e impactante vídeo difundido por el Movimiento de Resistencia Islámico (Hamás).

Las imágenes muestran al joven de 24 años dentro de un túnel en la Franja de apenas un metro de ancho, junto a una pala y en unas condiciones deplorables. "Lo que estoy cavando es mi propia tumba. El tiempo se agota", dice el rehén.

"Solo un acuerdo de alto el fuego puede traerles de vuelta con vida", se lee en un vídeo anterior, en el que David se desmorona sobre la pala mientras pide una tregua que le permita volver a casa con su familia y acabar con esta pesadilla.

Han sido los propios familiares quienes han autorizado la difusión de las imágenes, en las que indica que le están negando comida y que su vida pende de un hilo: "Cada día mi cuerpo se debilita más y más. Camino directo a mi tumba".

Al igual que Rom Braslavski, el rehén fue secuestrado por los milicianos gazatíes en el festival de música Nova durante los ataques del 7 de octubre de 2023 que marcaron el principio de una guerra sin precedentes en la que la muerte y el hambre son protagonistas día tras día, año tras año.

Además, David enseña, en vídeos anteriores, a cámara cuáles son sus condiciones alimentarias y qué productos consume, asegurando que intercala lentejas o judías y que llega a pasar entre una y tres jornadas sin llevarse absolutamente nada a la boca.

Por su parte, el joven envió un demoledor mensaje al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en el que desvela que siente "abandonado": "Tienes que cuidar de mí y de los otros prisioneros. Había oído que en Israel el Gobierno se tiene que preocupar por los prisioneros y por cualquiera encarcelado por el enemigo. Siento que me han abandonado. Todo lo que he aprendido y con lo que he crecido es una mentira". "Esta es la tumba donde creo que me enterrarán", sentencia.

Los familiares de los rehenes se manifiestan

Horas antes de que se difundiera este estremecedor vídeo, la ciudad israelí de Tel Aviv se convertía en el escenario de un "campamento protesta" con alambre de espino organizado por los familiares de los rehenes. Por su parte, las familias se han manifestado contra "la difusión del contenido terrorífico sobre la condición en la que se encuentran los rehenes" tras las imágenes publicadas este viernes.

Desde el Foro de Familiares de Rehenes y Desaparecidos han indicado que su objetivo es solicitar al Gobierno israelí y a la Administración estadounidense del presidente Donald Trump que "mire a sus seres queridos a los ojos": "El peligro al que hacen frente es tangible e inmediato".

"El riesgo de perderlos está aumentando. Es el momento de lograr un acuerdo exhaustivo para poner fin a la guerra. Sin más retrasos. Sin dejar a nadie atrás. Acabad con esta pesadilla y traedlos a casa", recoge el comunicado del foro.