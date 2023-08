Gonzalo Miró asegura que el fútbol masculino le está decepcionando por su silencio tras el beso de Luis Rubiales a Jennifer Hermoso, a excepción de algunas figuras y clubes.

"No entiendo el miedo o el desinterés. No puedo comprender que no tengan la solidaridad suficiente como para mojarse el culo por una compañera y no solo por una compañera sino por un problema social", ha expresado en Más Vale Tarde.

Miró cree que el apoyo que se ha dado desde el fútbol masculino ha sido "muy tibio y minoritario", a diferencia de las iniciativas del Pachuca en México, las de las jugadoras en Estados Unidos e incluso el alcalde de Londres. Así, el periodista cree que los futbolistas serán preguntados durante la convocatoria de la selección española sobre lo que piensan.