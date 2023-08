Luis Rubiales reaparece tras días sin ser visto públicamente. Una foto, tomada en el Hospital Comarcal Santa Ana, confirma que el presidente de la Real Federación Española de Fútbol se encontraba esta mañana en Motril, Granada.

Desde que dio la polémica conferencia en la que negó que el beso a la jugadora Jennifer Hermoso no hubiese sido consentido, como ella misma afirmó, y en la que aseguró que no iba a dimitir y que estaba viviendo una "cacería" por parte de un "falso feminismo", Luis Rubiales no se había dejado ver.

Pero este jueves, el presidente de la RFEF ha regresado al hospital en el queha estado su madre, Ángeles Béjar, y se ha fotografiado con parte del equipo médico para agradecer el trato que recibió su madre.

En la imágen, se puede ver a un Rubiales sonriente junto a un hombre y dos mujeres, que forman parte del personal del hospital.

La madre de Rubiales fue trasladada al hospital este miércoles después de que se pusiera en huelga de hambre el pasado lunes y se encerrase en una iglesia de la localidad granadina.

"Ha tenido una crisis. Ha empeorado y la han tenido que llevar de urgencia al hospital. Se ha tenido que ir. Estaba muy mal. Estaba mareada y ha decidido que se la lleven", explicó el párroco de dicha iglesia a los medios de comunicación.