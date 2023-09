El Tribunal Administrativo del Deporte ha fallado sobre el beso de Luis Rubiales a Jenni Hermoso y determina que no ve "abuso de autoridad" en el gesto no consentido del presidente de la RFEF hacia la jugadora.

Además, habla de "dos infracciones graves contra el decoro deportivo". Al considerarlo grave y no muy grave, el CSD no podrá suspender a Rubiales, que ahora está suspendido por la FIFA.

Según ha podido saber 'laSexta', el CSD va a instar al TAD a suspender provisionalmente a Luis Rubiales mientras resuelve sobre el fondo. Con este fallo del TAD hablando de "falta grave", el CSD no puede suspenderle.

El Gobierno de España no podrá así cesar a Rubiales, que dejó un comportamiento vergonzoso tras la final del mundial femenino. De su beso no consentido a Jenni Hermoso a tocarse los genitales en el palco. Posteriormente, en una asamblea de la RFEF, repitió hasta en cinco ocasiones que no iba a dimitir y habló de "falso feminismo".