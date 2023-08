"El amarillismo del falso feminismo, Tebas y los de siempre, han apretado mucho. La prensa, gran parte de la prensa de este país, hay algunas excepciones, que me va a matar y me va a seguir matando y me da igual porque a mí lo que me importa es la verdad... La verdad es la verdad. Podrán seguir con esta campaña de asedio. No es agradable, no voy a decir que no me importa, pero en lo profundo de mi corazón no me importa. No es cuestión de soberbia ni prepotencia, sino de humildad. Estoy dispuesto a ser vilipendiado por defender mis ideales".